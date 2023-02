Bova sommersa dalla neve, enormi disagi alla viabilità | FOTO

11 Febbraio 2023 21:30

Proseguiranno anche nella giornata di domani i lavori di ripristino della viabilità nel tratto di strada provinciale Bova-Campi di Bova chiuso a causa delle abbondanti nevicate dei giorni scorsi. Attualmente l’arteria è percorribile solo fino alla località “Travi”. Giova ricordare come il manto nevoso che in alcuni tratti supera il metro e mezzo di altezza, impedendo eventuali margini di manovra, potrebbe causare disagi alla circolazione, costituendo ancor prima un serio rischio per l’incolumità personale e un possibile ostacolo al regolare svolgimento delle operazioni di pulitura della carreggiata.

“Si invita pertanto a prestare la massima prudenza, certi che sapremo dimostrare tutti il giusto senso di responsabilità necessario in qualsiasi situazione emergenziale”, afferma il vicesindaco Gianfranco Marino.