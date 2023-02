Con Bimbincontro il Carnevale colora le strade di Sinopoli | FOTO

24 Febbraio 2023 18:46

L’associazione Bimbincontro di Sinopoli, da anni attiva sul territorio soprattutto con attività che coinvolgono i più piccoli, ha organizzato anche quest’anno un Carnevale che ha portato gioia e colore per le strade del comune pre aspromontano. Gli eventi si sono suddivisi in due giorni, domenica 19 e giovedì 23 febbraio. “E’ nato tutto per gioco – ci racconta Jlenia Alvaro, presidente dell’associazione -, avevamo pensato a qualche attività per Carnevale, ma dopo il Covid avevamo molto da recuperare e il budget non ci permetteva di pensare in grande. All’inizio abbiamo avuto l’idea di allestire una jeep con delle casse, ma alla fine siamo riusciti a fare un carro in soli dieci giorni“.

“E’ stato indispensabile – spiega Jlenia – l’aiuto di tutti“, soprattutto fidanzati e mariti delle socie di Bimbincontro. Molti, in paese, hanno collaborato alla buona riuscita dell’evento. “Non avevamo il locale dove tenere il carro e allora un ragazzo si è proposto e ci ha prestato il suo garage. Inoltre, abbiamo due nuove ragazze che sono entrate a far parte del nostro gruppo, dopo averci aiutato a dipingere. Alcuni negozi di Sinopoli e Sant’Eufemia ci hanno fatto da sponsor, quindi dobbiamo soprattutto dire grazie a loro per avercela fatta. E grazie anche a chi ci ha prestato il trattore e il carrello”.

Sinopoli, come molti piccoli comuni della provincia reggina, sta cercando di risollevarsi dopo gli ultimi tre anni di stop di tante attività a causa del Covid. “E’ stato bello – ci racconta Jlenia – vedere non solo i bambini allegri e in festa, ma anche gli adulti che si divertivano, cantavano e ballavano. Vedere dopo tanti anni la spensieratezza di bambini e adulti è stata la nostra vittoria più grande. Dopo tutte le cose negative ci voleva un po’ di spensieratezza“.

Domenica 26 febbraio il carro di Bimbincontro parteciperà al Carnevale di Palmi. In seguito l’associazione ripartirà con i laboratori e gli spettacoli estivi. Nella gallery fotografica scorrevole in alto è possibile vedere alcune foto della giornata di ieri, con il carro di Bimbincontro, a tema Suicide Squad, quello di TR racing Sinopoli, con un’automobile gialla, e il carro del ‘Carnevale morto’ ad opera di alcuni ragazzi di Sinopoli.