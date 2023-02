Reggio Calabria, “Old Style” si rifà il look: grandi novità per la barberia che cura l’uomo a 360° | FOTO

12 Febbraio 2023 20:47

“Old Style” sì, ma sempre al passo con i tempi. Dopo 6 anni di attività, Giovanni Barcella, barber e consulente d’immagine presente nel campo dell’hairstyling da oltre 15 anni, ha deciso di rifare il look alla propria barberia. “Ci siamo evoluti, luxurizzati” racconta ai microfoni di StrettoWeb. Questa sera l’inaugurazione, avvenuta alla presenza di tanti clienti affezionati, ma anche tanti curiosi interessati all’offerta di quella che diventa una vera e propria oasi del benessere a 360°.

Fra finger food e la buona musica del DJ Erik Violi, i presenti hanno visto con i propri occhi l’eleganza del nuovo negozio e hanno scoperto con interesse le principali novità che il titolare e il suo staff offrono a chiunque voglia affidare loro il proprio look. Il concept che in passato ha portato all’apertura di “Old Style” è quello di riprendere l’antica tradizione della barberia quale luogo di relax e benessere, concetto ormai scomparso fra parrucchieri che si occupano della semplice rasatura e tagli ‘fai da te’, fatti in casa in fretta e furia, fra gli affanni della routine quotidiana.

Prendendo un appuntamento da “Old Style” si potrà seguire un vero e proprio ‘percorso barba‘: oltre alla rasatura, anche trattamenti per cura del viso, del ph della cute e tutto ciò che riguarda il look dell’uomo. “Dalla testa ai piedi“, sottolinea Giovanni Barcella annunciando una grande novità: l’introduzione di uno shop di abbigliamento in cui curare anche il vestiario dei propri clienti.

Dagli hair style per uomo del momento a brand de calibro di Cotril (sponsorizzato da Belen Rodriguez), “Old Style” offre un’esperienza di relax e benessere in cui anche l’uomo può concedersi una coccola quotidiana, dopo la quale ti sentirai come nuovo sia nel look che nell’umore. Per provarlo basta recarsi sul Corso Garibaldi, nella discesa di via Felice Valentino n° 5 a Reggio Calabria.