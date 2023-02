Iniziativa Angela Robusti, spunta anche mister Inzaghi: le FOTO coi ragazzi e la battuta su Reggina-Pisa

10 Febbraio 2023 12:39

E alla fine è spuntato anche lui. A metà mattinata, in mezzo ai ragazzi, ha fatto irruzione mister Inzaghi. L’allenatore della Reggina è il marito di Angela Robusti, la protagonista assoluta della maxi iniziativa di questa mattina che ha coinvolto circa 1.500 studenti reggini nella sensibilizzazione sul tema della raccolta differenziata nelle aree della Via Marina e del Rione Marconi. Proprio in quest’ultimo luogo, come si può vedere nella fotogallery dell’articolo, l’ex bomber è arrivato, salutando tutti, scattando qualche foto con giovani presenti e lasciandogli anche un messaggio.

“Volevo ringraziarvi – ha detto – penso che sia una bellissima iniziativa. Anche se le cose sembrano complicate e difficili, con la buona volontà, come avete fatto, state dimostrando una grande cosa per la vostra città e per i vostri figli un domani. Sono felice che la Reggina abbia invitato allo stadio gratis sabato prossimo (Reggina-Modena, ndr) chi ha partecipato a questa iniziativa, intanto però chi vuole venga domani che abbiamo bisogno“, ha chiuso il tecnico con una battuta, raccogliendo il consenso dei ragazzi: “presenti, ci saremo”, hanno ribadito. Di seguito il video.