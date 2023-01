Visita del Presidente Meloni in Libia | FOTO

28 Gennaio 2023 18:45

Il Premier, Giorgia Meloni, e i Ministri degli Esteri, Antonio Tajani, e dell’Interno, Matteo Piantedosi, in Libia per una missione del Governo italiano nel Paese Nordafricano, sono stati accolti all’aeroporto di Tripoli dal Ministro degli Affari Esteri del Governo di Unità Nazionale libico, Najla Al Mangoush. Successivamente il Presidente Meloni ha incontrato il Primo Ministro del Governo di Unità Nazionale libico, Abdel Hamid al-Dabaiba, con il quale ha rilasciato dichiarazioni alla stampa. In seguito la cerimonia di firma di accordi tra Italia e Libia in tema di energia. Infine, Il Presidente Meloni ha incontrato il Presidente del Consiglio Presidenziale dello Stato di Libia, Mohammed Yunis Ahmed Al-Menfi.

“L’Italia può e vuole giocare un ruolo importante anche nella capacità di aiutare i Paesi africani a crescere e diventare più ricchi. Una cooperazione che non vuole essere predatoria”. E’ quanto ha affermato Giorgia Meloni. “L’Italia può e vuole giocare un ruolo importante anche nella capacità di aiutare i Paesi africani a crescere e diventare più ricchi. Una cooperazione che non vuole essere predatoria”, conclude.