1 Gennaio 2023 17:44

La Virtus Messina si rinforza prima della ripresa del Campionato. La compagine messinese proprio in questi giorni ha tesserato: Francesco Carrolo, centrocampista in passato nella Sc Sicilia; Dario Cipriano, esperto difensore centrale ex Sancataldese, Real Zancle, Aga; Eros Davì, difensore, Settore Giovanile Acr Messina; Sidire Diajde Jaja, esterno di centrocampo proveniente da campionati francesi; Cristian Tripodo, attaccante, ex Zancle e Sara.