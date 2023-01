La Reggina e la reginetta, Vanessa Foti incanta il Granillo: sui social il selfie con l’attaccante | FOTO

24 Gennaio 2023 17:45

Back to back casalingo per la Reggina che, dopo lo scivolone contro la Spal, torna al successo fra le mura amiche dell’Oreste Granillo battendo per 2-1 la Ternana. Un successo importante per gli amaranto che restano secondi in classifica a 6 lunghezze di distacco dal Frosinone, tengono dietro il Genoa (a pari punti) in rimonta con 13 punti conquistati nelle ultime 5 gare e staccano di ulteriori 3 punti il Bari (- 6) sconfitto 1-0 a Palermo.

In campo l’MVP è stato Fabbian (che oggi in conferenza stampa ha parlato del suo futuro), autore di una doppietta decisiva a ribaltare il gol iniziale di Pettinari. Sugli spalti incessante la spinta degli oltre 8000 supporter del Granillo, fra i quali era presente anche una tifosa d’eccezione. Stiamo parlando della bellissima Vanessa Foti che nelle scorse settimane ha partecipato alla finale di Miss Italia con la fascia di “Miss Calabria”. La giovane reggina ha postato alcuni scatti social allo stadio, con la maglia della Reggina personalizzata con il proprio cognome, nonchè uno scatto con Jeremy Menez molto apprezzato dai fan di entrambi. A corredo delle foto la scritta: “vai Reggina, facci innamorare ancora!“.