Sicilia: cambio di deleghe in Giunta | NOMI

23 Gennaio 2023 23:00

Il presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, ha deciso un cambio di deleghe all’interno della giunta regionale: Elvira Amata ricoprirà l’incarico di assessore al Turismo, allo sport e allo spettacolo mentre Paolo Scarpinato si sposterà all’assessorato dei Beni culturali. Scarpinato è stato per giorni al centro di polemiche per via del finanziamento milionario, poi revocato, per un evento a Cannes.

Le parole del capogruppo del Pd all’Ars

“Lo scambio di assessorati tra Scarpinato e Amata, che somiglia molto al gioco delle tre carte, è solo un trucco che non basta certo a nascondere la realtà: all’interno della giunta Schifani, dopo appena due mesi, si respira già un clima da separati in casa”, ha detto Michele Catanzaro, capogruppo del PD all’Assemblea regionale siciliana.

De Luca (M5S): “è una presa in giro”

“A Palazzo d’Orleans, secondo quanto apprendiamo dalla stampa, sarebbe pronto uno scambio di deleghe tra gli assessori Scarpinato e Amata per uscire dal caso Cannes? Sarebbe un’enorme presa in giro ai siciliani. Qualcuno dica a Schifani che i cittadini non hanno l’anello al naso”. Lo dice il capogruppo del M5S all’Assemblea regionale siciliana, Antonio De Luca.