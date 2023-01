Rossano, Loizzo visita il carcere

6 Gennaio 2023 14:24

Domani mattina alle ore 11. l’on. Simona Loizzo, deputato della Lega, sì recherà in visita presso l’Istituto penitenziario di Rossano Corigliano. Si tratta di una visita che fa parte del giro, già iniziato, della parlamentare nelle carceri calabresi. “Siamo vicini agli agenti di polizia penitenziaria e ai detenuti che vivono la stessa realtà – dice Loizzo – e alla fine dì questo tour scriveremo al ministro Nordio per segnalare criticità e necessità di interventi. Siamo sempre assolutamente per la certezza della pena – dice Loizzo – ma soprattutto per la sua funzione riabilitativa che, in molti casi, è ostacolata dal sovraffollamento e da problemi che devono essere risolti. Il carcere non può e non deve essere la morte ma la rinascita, soprattutto per tanti giovani, e deve dare qualità nel lavoro a tante guardie penitenziarie che svolgono il loro lavoro con spirito di abnegazione.