Rende, insediata la commissione mensa del comune | FOTO

17 Gennaio 2023 21:00

Insediata stamane alla presenza dell’assessore Lisa Sorrentino, la commissione mensa del comune di Rende. “Un organo fortemente voluto da questa amministrazione comunale che nell’interesse dei nostri studenti, svolgerà l’importane funzione di collegamento tra utenti, scuola e comune. La commissione, infatti sarà chiamata a verificare il funzionamento complessivo del servizio mensa, oltre che monitorare la qualità del servizio reso, valutando la qualità delle materie prime, inoltre l’organo potrà formulare eventuali proposte relative alla modalità di svolgimento del servizio e promuovere iniziative di educazione alimentare”, ha spiegato l’assessore. La Commissione è composta da un rappresentante degli insegnanti per ogni plesso scolastico dotato di servizio mensa; due rappresentanti dei genitori per ogni plesso scolastico dotato di servizio mensa; un rappresentante della Ditta esecutrice del servizio; dal DEC – Direttore dell’esecuzione del contratto; il Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione.

“Sarà facoltà della Commissione Mensa invitare alle riunioni anche un rappresentante della competente Istituzione Sanitaria Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione), qualora si ritenesse necessario. La Commissione, si riunirà con cadenza almeno trimestrale e potrà, previa richiesta, effettuare sopralluoghi per meglio monitorare la qualità del servizio. Riteniamo che tale organo sia fondamentale per la condivisione degli intenti in un’ottica di sempre maggiore collaborazione tra scuola, genitori e amministrazione comunale. Crediamo che sostenere politiche volte alla partecipazione attiva dei cittadini sia esercizio democratico in grado di avvicinare comunità e istituzioni” ha concluso l’assessore.