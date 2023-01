Reggio, il Prof Amato apre il suo ciclo di incontri col romanzo “Il Grande elefante. Storia di uno Schiapoli”

30 Gennaio 2023 18:33

E’ iniziato questo pomeriggio, presso l’Aula Magna dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, il ciclo di incontri dal nome “In viaggio per il Mondo”, con protagonista il Prof. Pasquale Amato, Docente di Storia dell’Europa Contemporanea. Il primo incontro, quello odierno, ha visto la presentazione del romanzo di Mauro Francolini “Il Grande elefante. Storia di uno Schiapoli”, edito da Guida editore. “Questo libro racconta il viaggio di un giovane ivoriano dalla Costa d’Avorio all’Italia, con tutte le traversie e i problemi che incontra sia durante il viaggio sia all’arrivo a destinazione”, afferma il Prof. Amato a StrettoWeb.

“Uno Schiapoli è uno straniero che arriva in Italia, unione dei due termini ‘schiavo’ e ‘apolide’. Mi ero stancato di sentire termini come ‘profugo’ o ‘immigrato’. Schiapoli è anche una parola al plurale perché queste persone perdono la loro singolarità, e solo nella comunità, in questo essere insieme, riescono a ritrovare una certa identità che li fa sentire meno soli”, le parole a StrettoWeb dello scrittore Mauro Francolini. Di seguito le due interviste complete e a corredo dell’articolo tutte le foto.