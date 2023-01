Reggio Calabria: mancato stralcio delle cartelle esattoriali, tensione tra maggioranza ed opposizione | FOTO e VIDEO

30 Gennaio 2023 13:58

L’amministrazione comunale di Reggio Calabria, a differenza di quella di Messina, ha deciso di non aderire allo stralcio parziale delle cartelle esattoriali inferiori a 1.000 euro dal periodo che va dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, relativo a sanzioni ed interessi per i debiti tributari e per i soli interessi per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della Strada. La scelta della maggioranza ha creato un’enorme dibattito ed una conferenza stampa agguerrita da parte dei consiglieri della minoranza, tanto che, l’amministrazione comunale, ha spiegato le ragioni della scelta in un successivo incontro.

La discussione nella giornata di oggi si è trasferita nei banchi del consiglio comunale e la tensione era chiara. Massimo Ripepi va giù duro: “la delibera non doveva essere fatta ma bisognava confrontarsi prima in commissione e poi qui in consiglio. Qualcuno ci ha accusato che non sappiamo leggere le delibere? Sappiamo benissimo farlo”. Poi Ripepi rivolge all’assessore Gangemi senza nominarlo: “non mi ricordo il tuo nome. Tu non rappresenta il popolo a differenza degli altri consiglieri comunali, ma sei solo un collaboratore del sindaco, serve rispetto per noi e per l’intero consiglio comunale”. Per l’ultimo il rappresentante dell’opposizione chiede lumi su Piazza De Nava: “cosa sta avvenendo? Qual’è la situazione? Vorremmo saperlo anche perchè abbiamo votato una delibera tutti insisme. La verità è che la città va a rotoli”.

Il consigliere di Fratelli d’Italia, Demetrio Marino, ai microfoni di StrettoWeb, afferma: “abbiamo preparato un ordine del giorno sulla pace fiscale per tentare di aiutare i cittadini il più possibile. Noi siamo per il dialogo, ma dall’altra parte non è così. Non si può arrivare all’ultimo giorno per discutere di un argomento importante come lo stralcio delle cartelle esattoriali”.