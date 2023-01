Reggio Calabria, lutto nel giornalismo: addio a Manlio Galimi

24 Gennaio 2023 17:25

Lutto nel mondo del giornalismo a Reggio Calabria. E’ morto infatti Manlio Galimi, volto noto e storico di ReggioTv. La presenza del giornalista ha accompagnato per anni i palinsesti dell’emittente televisiva reggina con programmi sportivi. La redazione di StrettoWeb si unisce al dolore della famiglia e porge le più sentite condoglianze. Anche la Reggina ha scritto una nota di cordoglio sul proprio canale Twitter: “La #Reggina in tutte le sue componenti partecipa al cordoglio per la scomparsa di Manlio Galimi, storica ed apprezzatissima figura del giornalismo reggino che per anni ha legato la sua prestigiosa firma ai colori amaranto”, si legge.