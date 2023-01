Reggio Calabria, al Lido Comunale si saluta il 2023 con il tradizionale Tuffo in mare

1 Gennaio 2023 13:31

Come ogni anno anche quest’anno i cittadini di Reggio Calabria hanno dato il benvenuto al 2023 con il tradizionale Tuffo in mare al Lido Comunale. Il sole e il clima assolutamente mite di oggi, 1 gennaio 2023, hanno aiutato i tanti appassionati che come ogni anno salutano il nuovo anno con il tuffo di capodanno come possiamo vedere dalle foto a corredo dell’articolo. In passato l’hanno fatto anche in condizioni proibitive, oggi è andata molto meglio. In tanti si sono radunati e si sono tuffati in acqua, davanti agli occhi di passanti e curiosi presenti in spiaggia.

Quella del Tuffo in mare è una tradizione che si ripete da generazioni e ogni anno i fedelissimi non si lasciano sfuggire questo momento indimenticabile con l’auspicio che il nuovo anno sia migliore del precedente.