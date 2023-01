9 Gennaio 2023 18:35

Ennesimo incidente stradale pochi minuti fa a Reggio Calabria e precisamente nel primo tratto dell’A2 Salerno-Reggio Calabria in direzione Nord, tra gli svincoli di entrata da Santa Caterina e dal raccordo cittadino, e in uscita al porto. Non è ancora nota la dinamica del sinistro, che si è appena verificato.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Reggio Calabria e i soccorritori del 118 con un’ambulanza.