Reggio Calabria, la Polizia Locale fa il punto: 70 mila multe in un anno e adesso arrivano i rinforzi | DETTAGLI

Presentata la Prima festa regionale delle Polizie locali che si terrà, domani mattina, a Reggio Calabria. Nella sede del Comando della Polizia Municipale, i sindaci facenti funzioni della Città Metropolitana e del Comune, Carmelo Versace e Paolo Brunetti, insieme ai rispettivi delegati di settore, Salvatore Fuda e Giuggi Palmenta, ed ai comandanti della Municipale, Salvatore Zucco, e della Polizia Metropolitana, Francesco Macheda, hanno illustrato i dettagli della manifestazione e, al tempo stesso, fornito il report delle attività 2022 del Comando di viale Aldo Moro.

Per il sindaco metropolitano facente funzioni “è un orgoglio che, per la prima festa delle Polizie locali, la scelta sia ricaduta sulla nostra città“. Nel sottolineare l’impegno della Polizia Metropolitana, soprattutto, nel comparto ambientale, Versace ha ringraziato “le donne e gli uomini in divisa che, quotidianamente, si spendono per il rispetto della legge, la tutela del territorio e dei cittadini“.

Un plauso all’operato degli agenti di polizia locale è arrivato anche dal sindaco facente funzioni, Paolo Brunetti, che ne ha sottolineato “l’impegno, la dedizione ed il forte spirito di sacrificio“.

“Rappresentano l’avamposto dell’amministrazione comunale“, ha detto ricordando “gli ottimi risultati raggiunti, nell’ultimo anno, in particolar modo nella repressione del fenomeno incivile dell’abbandono dei rifiuti“. “Quest’anno – ha concluso – contiamo di implementare il numero del personale di circa 30 unità per cercare di sopperire ad atavici ed insopportabili limiti di organico“. E se il consigliere metropolitano delegato alla Polizia Metropolitana, Salvatore Fuda, ha spiegato come “l’Ente punti a specializzare il corpo sul contrasto ai reati di natura ambientale, tutelando in particolar modo le fiumare ed i corsi d’acqua“, l’assessore Palmenta ha evidenziato “‘“, ricordando l’organizzazione della Giornata della legalità o l’evento, tenutosi al teatro “Cilea”, rivolto ai giovani per sensibilizzarli sui temi dell’educazione civica e stradale.

Il Dirigente e comandante della Polizia Metropolitana, Francesco Macheda, ha presentato i vari momenti che, nella giornata di domani, caratterizzeranno la Prima festa regionale delle Polizie locali, mentre il comandante Salvatore Zucco si è soffermato sul bilancio delle attività svolte dalla Polizia municipale nell’anno appena trascorso.

La Giornata di domani, dunque, avrà inizio alle ore 9:00 in Piazza Italia con il concentramento delle forze di polizia locali calabresi. A seguire, a Palazzo Alvaro, si terrà il conferimento delle benemerenze regionali. Alle ore 10,45, sul Lungomare, verrà deposta una corona di fiori ai piedi del Monumento ai Caduti di tutte le guerre e verrà celebrato un momento di raccoglimento per i caduti della Polizia locale italiana.

Successivamente, alle ore 11, gli agenti sfileranno lungo il Corso Garibaldi fino a Piazza Duomo dove, all’interno della Cattedrale, l’arcivescovo metropolita di Reggio Calabria-Bova, monsignor Fortunato Morrone, celebrerà una messa solenne.

Il 2022 è stato un anno complesso, anche da punto di vista delle vicende amministrative dell’Ente, che ha consolidato una compagine di governo nuova, con conseguenti riflessi anche in ordine agli indirizzi politici. E’ stato anche un anno che ha visto il Corpo cimentarsi in attività nuove, proiettate anche al sociale, con una partecipazione attiva e fattiva agli accadimenti cittadini di rilevanza socio-culturale.

Anche se sempre numericamente di meno, il Corpo è consapevole della indispensabile funzione di regolatore civico, per una collettività che non può fare a meno della prima forza di prossimità della città. La polizia locale o municipale, o per dirla come i più longevi…le guardie.

In occasione della imminente ricorrenza di San Sebastiano, patrono dei Vigili Urbani d’Italia, soldato e martire di Roma, che vedrà la celebrazione della prima festa regionale della Polizia Locale nella città, il Corpo di Polizia Locale di Reggio Calabria, intende partecipare alla cittadinanza tutta i risultati operativi conseguiti nell’anno appena trascorso. Lo fa con la piena consapevolezza che occorre sempre essere all’altezza delle nuove sfide del territorio. Che occorre essere capaci di reagire, anche alle vicissitudini che possono potenzialmente minare la fiducia nell’istituzione. Reagire coi i fatti, con la proattività che deve caratterizzare un’istituzione malleabile e resiliente.

Ed il Corpo quest’anno sembra averlo fatto con azioni concrete e decise i cui risultati risultano misurabili e facilmente intellegibili. L’avvio di due nuove attività in attuazione del nuovo funzionigramma di settore hanno certificato la capacità di adattarsi ai cambiamenti organizzativi; il servizio ciclomontato e l’implementazione del N.I.C. (Nucleo Investigativo Centrale), corroborano quanto or ora espresso.

L’umiltà ed il servizio, quello con la S maiuscola, devono accompagnare questo percorso di costante crescita e di consapevolezza del proprio ruolo.

Mi piace ricordare, prima della carrellata statistica, come a Settembre u.s. lo scrivente sia stato insignito di un importante riconoscimento, il premio Capo Sperone sezione Forze di Polizia, che testimonia, la crescita e l’approdo ad importanti obiettivi non tanto del Comandante ma di ciò che egli rappresenta.

Il bilancio operativo del 2022 da conto proprio dell’impegno costante profuso in h 24 per 365 giorni all’anno, dalle donne e dagli uomini del Comando, nonostante le criticità di un organico sempre più asfittico, al limite della sopravvivenza che annovera (137 unità di polizia e 14 amministrativi/tecnici.

Il rapporto dotazionale previsto dalla Legge Regionale Calabria sulla polizia locale è di un operatore ogni 500 abitanti. Reggio Calabria al 31.12.2022 contabilizza un rapporto pari a 1/1262 ab. con una scopertura della dotazione, per il personale a tempo indeterminato, di circa il 69%.

I Comuni sede di città metropolitana italiani, in media si attestano su un operatore ogni 650 abitanti, con comuni in grave carenza che annoverano al massimo un addetto ogni 870 abitanti.

Sono stati altresì 41 gli operatori a tempo determinato utilizzati per tre mesi cadauno con una media di impiego mensile di 10,25 unità; a loro la gratitudine del Corpo, per aver contribuito fattivamente agli straordinari obiettivi raggiunti.

Registriamo nel 2022, nonostante quanto in premessa, una crescita esponenziale di numerose attività operative. Aumentano purtroppo anche gli incidenti stradali che a fronte degli 839 del 2021 tornano a sfondare quota 900; 933 per la precisione comunque in aumento anche rispetto al dato pre covid del 2019 (891). Una soltanto la vittima in netta diminuzione rispetto allo scorso anno quando erano state 3. Oltre il 10 % dei conducenti dei 345 sinistri con lesioni è risultato in stato di alterazione da ebbrezza alcolica o da sostanze psicotrope.

Sul campo della vigilanza stradale, prima vocazione della Polizia Locale per storia e per normativa, si registrano 66329 infrazioni al codice della strada in diminuzione rispetto allo scoro anno di circa il 9%. I documenti per la circolazione ritirati sono in totale sono 238 dei quali patenti 162 patenti e 77 carte di circolazione Quasi 200 i sequestri amministravi di veicoli. L’introito di cassa complessivo da sanzioni al Codice della Strada è stato di € 3.082.330,00.

Il servizio di polizia stradale si è reso anche parte attiva anche nell’attività investigativa, implementando diverse attività di polizia giudiziaria; per tutte le dieci persone denunciate per presunti incidenti falsi e per tesserini disabili falsificati. Di particolare rilevanza i servizi massivi notturni, con controlli anti alcol ed antidroga, che hanno consentito di attenzionare con precursori etilometrici e con drug-test 1243 conducenti accertando complessivamente oltre 40 infrazioni per guida in stato di ebbrezza.

Il servizio di polizia stradale ha impattato in maniera professionale e sicura le modifiche della viabilità cittadina garantendo un presidio della città al fine di agevolare la fluidità del traffico veicolare.

Trascurabile il contenzioso con un totale di 600 ricorsi avverso gli atti contravvenzionali, pari a meno dell’uno percento di quelli prodotti.

Le aliquote dei servizi operativi hanno svolto numerosissime attività , con outpouts di produttività altrettanto performanti.

In particolare l’attività di Polizia giudiziaria, sviluppata dall’apposito ufficio e dalle altre specialità del Corpo, ha fatto registrare numeri imponenti. Il N.I.C. (Nucleo Investigativo Centrale), neonata articolazione alle dirette dipendenze del Comandante, ha scatenato una guerra senza quartiere alla piaga dell’abbandono di rifiuti, inanellando obiettivi di perfomance mai raggiunti in subiecta materia. Grazie alla sapiente regia della Procura della Repubblica, cui va il più sentito ringraziamento per la certosina ed instancabile attività di direzione, un manipolo di agenti ed ufficiali hanno setacciato le aree più degradate della città, denunciando all’Autorità Giudiziaria 27 persone, delle quali 4 destinatarie di applicazione di misura cautelare personale. segnalando numerose ditte, ed accertando circa 2800 illeciti amministrativi per un importo complessivo di circa 1.700.000,00 euro.

Numeri mai raggiunti per la Polizia Giudiziaria, che con 16 arresti, 323 notizie di reato per un totale di 367 persone denunciate ed oltre 170 deleghe di indagine, assurge ad interlocutore privilegiato dell’A.G. per numerose fattispecie di reato; non solo di stretta pertinenza della polizia locale.

Un cenno merita infatti la straordinaria esperienza dei servizi interforze in materia di lotta all’occupazione abusiva di immobili, ove la Polizia Locale, ha svolto compiti primari nell’individuazione dei siti e nella attività di accertamento dei fatti illeciti connessi (furti di energia, acqua ed abusi edilizi). Mi è particolarmente gradito altresì rammentare solo a titolo esemplificativo l’attività di indagine pregressa che tra settembre ed ottobre ha consentito di dare un volto a 4 piromani che, dando fuoco a rifiuti, anche in pieno centro cittadino hanno ammorbato l’aria ed anche le regole del vivere civile.

La vigilanza edilizia e quella ecologica hanno trovato anch’esse nuova verve con numeri molto importanti, anche grazie alla preziosa attività prestata dall’aliquota distaccata presso la sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica, . Si annoverano infatti 73 deleghe di indagine espletate per l’A.G., oltre 200 sopralluoghi e 19 notizie di reato.

L’ufficio ambiente e polizia informativa si è prodigato in maniera egregia, accertando numerosi abbandoni di rifiuti contra legem, svolgendo un’ attività incessante che ha consentito di individuare quattro discariche abusive, elevare 137 infrazioni di natura amministrativa, di trasmettere all’autorità giudiziaria circa 60 notizie di reato per un totale di 84 persone denunciate per vari reati di natura ambientale ed occupazione di immobili abusivi, in oltre 300 sopralluoghi

L’attività di polizia amministrativa e commerciale, pur ridimensionata numericamente, attraverso periodiche verifiche e controlli delle attività commerciali itineranti e fisse ha prodotto numeri di valore assoluto. Per tutti, i 297 verbali amministrativi, con in totale oltre 30.000 pezzi di merce sequestrata o rinvenuta ( 47 i sequestri amministrativi), per mancata certificazione di marcatura europea, falsificazione di marchi, mancanza di indicazioni in lingua italiana, e circa 7 quintali di derrate alimentari sequestrate. Sono stati 12.000 i pezzi di fuochi di fuochi pirotecnici sequestrati durante le festività natalizie per non conformità agli standard di sicurezza previsti per la detenzione e la mancata certificazione CE.

Importante il presidio anche fisico del territorio del nucleo periferie, punto di riferimento imprescindibili dell’utenza periferica.

Fondamentale ed insostituibile l’impegno degli uffici interni, che si sono sobbarcarti il carico ulteriore di lavoro derivante dall’aumentata attività esterna ed hanno fattivamente contribuito all’espletamento delle numerosissime incombenze amministrative, garantendo una interfaccia continua con l’utenza.

Si annoverano tra le altre attività:

La produzione di 566 determinazioni dirigenziali, 23 proposte di deliberazioni di giunta comunale (5) e Consiglio (18), la gestione di 34707 protocolli gestiti,

Un grazie sentito anche agli operatori polifunzionali in forza al comando che si adoperano costantemente per tenere in efficienza la struttura, ed agli operatori della HERMES in servizio in viale A.Moro, considerati ormai parte integrante della famiglia della polizia municipale, se vogliamo, vigili ad honorem.

Non trascurabile l’impegno per l’esecuzione di ben 128 trattamenti sanitari obbligatori e l’accertamento di 4427 movimenti migratori della popolazione.

L’ufficio tecnico del traffico, il cui organico risulta assolutamente inadeguato alle reali esigenze dell’utenza, avendo perso negli ultimi due anni tre figure tecniche (un direttivo e due istruttori) ha redatto 679 ordinanze di modifica della circolazione stradale, 41 pareri per occupazione del suolo pubblico, 139 procedimenti istruiti per stalli per persone diversamente abili e passi carrai. Si attestano a 93 pratiche di permessi temporanei per ZTL ed autorizzazioni al transito.

La Sala Operativa, quotidianamente impegnata nel coordinamento degli interventi sul territorio e nella gestione del sistema di videosorveglianza, costituisce il cuore pulsante del Corpo; ha coordinato egregiamente gli innumerevoli interventi richiesti dai cittadini, per la precisione 15238 dei quali appena il 20% per viabilità; segno tangibile della poliedricità dell’impegno della Polizia Locale. Un doveroso cenno anche al nucleo vigilanza locali che si sobbarcano l’onere di impattare in prima istanza i cittadini che varcano le soglie del Comando e di Palazzo San Giorgio, non sempre animati da propositi amicali.

Fondamentali anche le prestazioni del servizio di Protezione Civile, articolazione del settore di vigilanza, che ha garantito il complesso flusso informativo delle allerte meteo, dei pericoli di incendio, ed ha contribuito, attraverso l’attivazione del C.O.C. , a gestire le criticità connesse agli eventi pandemici e si è sobbarcata l’onere di gestire, unitamente alle altre componenti interessate, 8 sbarchi di migranti, nonché la mastodontica esercitazione EXE 2022 “ Sisma dello Stretto”.

E’ doveroso e particolarmente gradito ringraziare l’Amministrazione Comunale tutta, con particolare riferimento al Sig. Sindaco per la vicinanza e la competenza sempre offerta; l’assessore al ramo, D.ssa Palmenta con la quale sin da subito si è instaurata una comunanza di vedute e di azione armonica e complice che rende quanto mai serena e proficua la collaborazione.

Le altre forze di Polizia operanti sul territorio, con le quali si è sviluppata una importante azione sinergica, cristallizzata nel piano di controllo coordinato del territorio, e consolidata attraverso innumerevoli servizi interforze; attività che non può che far bene alla città ed alla crescita professionale del Corpo di Polizia Locale di Reggio Calabria.

Analoghi sentimenti di gratitudine e di profonda stima per l’Autorità Giudiziaria giudicante e requirente ed alla Prefettura di Reggio Calabria. Autorevolissime e preziosissime compagini istituzionali che hanno guidato e continueranno a guidare i passi del Corpo nei rispettivi campi di azione.

Un sentito ringraziamento è dovuto agli ausiliari del traffico, tutori delle arterie cittadine principali che costituiscono il salotto della città, che con la loro incessante opera contribuiscono a garantire la sostenibilità e la vivibilità del centro cittadino. In un contesto non sempre di semplice gestione. Un sincero pensiero di gratitudine anche al Sig. direttore generale del Comune ed alla Segretaria, nonché a tutti i colleghi dirigenti, che da sempre offrono senza risparmiarsi le loro superiori abilità professionali e qualità umane alla corale azione amministrativa di tutto l’ente.

Nell’anno 2022 si è compiutamente realizzata, nonostante tutto, una considerevole porzione degli interventi previsti. Sia in termini di acquisizione di strumentazione (9 autovetture ibride 40 personal computer di nuova generazione, numerosa strumentazione tecnica ed informatica), nonché un nuovo riassetto e standardizzazione dei procedimenti amministrativi.

Mi è gradito altresì rammentare i momenti nei quali il Corpo si è cimentato in sfide importanti interloquendo ed interagendo con le città Metropolitane italiane attraverso il coordinamento dei Comandanti sede di Città Metropolitane costituito in ANCI.

I momenti formativi, con vari e qualificati corsi, cui ha partecipato oltre l’80% del personale.

Un saluto affettuoso infine ai colleghi che in quest’anno hanno ultimato il percorso lavorativo; a loro il ringraziamento e la gratitudine per aver dedicato una parte importante della propria vita alla polizia municipale. Un pensiero commosso agli operatori deceduti, in servizio o in quiescenza, che hanno lasciato un vuoto incolmabile tra i colleghi che li hanno apprezzati per doti umane e professionali. Alla Cassa Mutua Vigili Urbani, che con la sua opera meritoria rappresenta una cerniera valoriale tra le vecchie e le nuove generazioni del Corpo.

Mi piace, in coda a questa carrellata rammentare i momenti nei quali la Polizia Locale ha speso le proprie abilities sia per avviare percorsi formativi di eccellenza per il personale, non solo del Corpo di Reggio Calabria, sia per riaffermare in maniera indelebile e senza tentennamenti la vocazione alla cultura della legalità e del servizio ai cittadini.

Penso alla giornata della legalità coorganizzata dal Corpo con il coinvolgimento fattivo dell’assessorato all’Istruzione, che ha gremito il 26 maggio il teatro Cilea.

All’altrettanto partecipato convegno formativo dello stesso mese che ha visto confluire a Reggio Calabria 170 operatori di Polizia per ascoltare un maestro dell’indagine criminologia italiana: il gen. Luciano Garofano.

Mi sovviene altresì la partecipazione attiva alla Corrireggio, alla Giornata Nazionale dello Sport organizzata dal Coni con stand espositivi e servizi ausiliari fondamentali alla buona riuscita delle suddette manifestazioni.

Ed infine la giornata del 5 dicembre sempre al Teatro Cilea; educazione stradale con il progetto Katedromos che ha coinvolto oltre 400 studenti delle scuole superiori e medie cittadine, ed educazione civica con la raccolta di sangue nella stessa location in collaborazione con l’AVIS comunale.

L’anno 2023 proseguirà sulla medesima direttrice (previsto l’avvio definitivo della nuova centrale operativa, del servizio di ripristino post incidente, del servizio marcatura velocipedi), oltre che con l’implementazione di numerose attività formative per i componenti del Corpo. Attendiamo impazienti, come l’anno scorso, anche una nuova, ormai ineludibile stagione di acquisizione di personale a tempo indeterminato, e confidiamo nell’avvio delle procedure di selezione di n. 28 agenti con contratto di formazione e lavoro per mesi 24 interamente esofinanziato dal Ministro dell’Interno.

Questi dati, seppur significativi, non rendono però completamente conto del proficuo ed incessante impegno del personale tutto; impegno fisico e psicologico, di Ufficiali, assistenti ed agenti, al quale si intende porgere senza riserva l’incondizionato grazie da parte del Dirigente.

Il Corpo di Polizia Locale, e per esso il suo dirigente, non è avvezzo alle autocelebrazioni, perché fortemente convinto degli infiniti margini di miglioramento del servizio offerto che passano inevitabilmente per un cospicuo incremento di organico, oltre che per una presa di coscienza di tutto il personale operante, dell’altissimo compito affidatoci dalle norme vigenti.

Chiudo questa breve carrellata con l’orgoglio della consapevolezza di essere stati capaci, unitamente all’amico Francesco Macheda della Polizia Metropolitana, di essere designati all’organizzazione della prima festa regionale calabrese. Segno tangibile di una crescente fiducia nel Corpo che lo onora e lo onera.