14 Gennaio 2023 18:46

Pomeriggio movimentato a Reggio Calabria. Dopo i sinistri di ieri e quello di questo pomeriggio sulla SS 106, sempre qualche ora fa si è registrato un altro incidente. In pieno centro, all’uscita di Cardinale Portanova, un’auto è infatti finita dentro una cunetta, come si può vedere dalle immagini a corredo dell’articolo. All’interno della vettura si trovava una donna, per fortuna illesa. La macchina, invece, ha fatto registrare qualche danno.