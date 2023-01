I palleggi di Saladini col figlio, Orlando, i gol, le esultanze, la festa: la FOTOGALLERY di Reggina-Ternana

21 Gennaio 2023 18:58

Un vortice infinito di emozioni in due ore. Questo è stato oggi, al Granillo, Reggina-Ternana. Per gli amaranto una vittoria pesante, importantissima, per tanti motivi ormai noti e che non stiamo qui a ripetere. Tali emozioni abbiamo provato a racchiuderle in oltre 60 foto, quelle scattate da Salvatore Dato di StrettoWeb nel corso della sfida. Si comincia coi palleggi di Saladini insieme al figlio: non è la prima volta che il patron, nel prepartita, si ferma col proprio piccolo per due palleggi di fronte ai fotografi. Poi la premiazione e il saluto a Massimo Orlando, la partita, i gol, le esultanze strozzate in gol e quelle liberatorie per il 2-1 finale e per ultima la festa tra squadra e Curva. A corredo dell’articolo la FOTOGALLERY completa.