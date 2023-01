Reggina-Ternana, l’accoglienza a Massimo Orlando: saluti, foto, abbracci. E c’è anche Carminello

21 Gennaio 2023 14:18

Allora era un giovane, timido, esile, “sbarbatello”, ma elegante in campo e con la palla. Era alle sue prime esperienze coi Prof e visse due anni intensi in riva allo Stretto, “regalando” anche una delle prime plusvalenze alla Reggina di Foti. Ora è un uomo vissuto, esperto, è rimasto nel mondo del calcio come conduttore e opinionista radio e oggi è tornato al Granillo a oltre 30 anni da quando su questo campo danzava da calciatore. Massimo Orlando è il grande ospite scelto per questa gara interna degli amaranto, a una settimana dalla presenza di un suo ex compagno, Mariotto.

Orlando è stato omaggiato dalla società con la maglia speciale e ha percorso il consueto giro di campo salutando i tifosi, che lo hanno ricambiato con gli applausi. Tante foto con Cardona e Saladini e anche una con lo storico ultras Carminello, tra sorrisi e abbracci. A corredo dell’articolo tutte le immagini della premiazione e dei saluti.