Reggina-Spal: Mariotto, i campioni del mondo e la sconfitta. La FOTOGALLERY di StrettoWeb

14 Gennaio 2023 19:11

Neanche oggi il coro finale tra squadra e Curva Sud ha avuto il sapore dei tre punti. Succede da oltre due mesi. Per una serie di circostanze, la Reggina non vince infatti al Granillo dal successo contro il Genoa di inizio novembre. Poi i pari contro Benevento e Bari e le sconfitte contro Frosinone e Spal, avvenuta oggi. 0-1 per via dell’autorete di Gagliolo. La Reggina brilla meno di altre volte, ma la sua onesta partita la gioca e crea anche almeno 6 occasioni nitide, su cui Alfonso si supera. Colombi, invece, non si sporca mai guanti. La partita, però, si decide nella fase centrale, quella di inizio ripresa, in cui gli amaranto sono sembrati in affanno e in cui ci si aspettava qualche cambio più rapido di Inzaghi, arrivato solo dopo lo svantaggio, ad eccezione di Canotto, non per niente il migliore oggi.

Resta tuttavia la bella accoglienza all’ex Massimo Mariotto e l’abbraccio nostalgico, dal sapore di Germania 2006, tra i due allenatori, Inzaghi e De Rossi, che tra l’altro in conferenza stampa ha lesinato belle parole per la Reggina e per la piazza di Reggio. Certo, forse per il tecnico amaranto le sfide contro gli ex compagni azzurri cominciano a diventare un tabù. Sconfitta contro Grosso, pari contro Cannavaro e sconfitta oggi. A corredo dell’articolo la FOTOGALLERY completa di StrettoWeb con tutte le immagini a cura di Salvatore Dato.