Reggina-Spal, Massimo Mariotto è il grande ospite: tutte le FOTO di premiazione e giro di campo

14 Gennaio 2023 13:58

Altro grande ex d’eccezione al Granillo: Massimo Mariotto è l’ospite di oggi per Reggina-Spal. Consueta maglia speciale consegnata dal club, nella persona del ds Taibi, e giro di campo a prendersi gli applausi di tutto lo stadio, che lo ha accolto dopo l’annuncio dello speaker. Massimo Mariotto è una delle bandiere della storia amaranto, perno e idolo in due diverse parentesi con la maglia del club: a fine anni ’90 (promozione in B con Scala) e a metà anni ’90, quando conquistò un’altra promozione in cadetteria. A corredo dell’articolo tutte le immagini di premiazione e giro di campo.