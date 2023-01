Reggina, GOM orgoglioso di Inzaghi: “tutti a donare! Ha dato l’esempio e dimostrato affetto per la città”

19 Gennaio 2023 10:51

Visita speciale dell’allenatore della Reggina Filippo Inzaghi al Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria. Nella giornata di ieri, infatti, il tecnico amaranto si è recato al presidio “Morelli” di Viale Europa per donare il sangue, come testimoniato sui social dalla compagna Angela Robusti, con tanto di video e descrizione. Accolto dal Direttore dell’UOC Servizio Immunotrasfusionale, Dr. Alfonso Trimarchi, il campione del mondo ha compiuto un gesto di grande altruismo dimostrando sincero affetto per la città. L’auspicio è che tale gesto venga preso ad esempio da tutti i cittadini e questi si rechino numerosi a donare il sangue. Donare il sangue è un piccolo gesto che produce grandi effetti: può salvare delle vite e rendere migliore quelle di molti. Quello della donazione è un tema molto importante e servono messaggi come questo per sensibilizzare il cittadino alla donazione. Per questo il GOM ha apprezzato fortemente il gesto del mister, ormai sempre più integrato all’interno della realtà cittadina.

“Ringraziamo Pippo Inzaghi per aver deciso di effettuare una donazione di sangue, per la prima volta, proprio al Centro Trasfusionale del G.O.M. di Reggio Calabria – commenta il Dr. Alfonso Trimarchi -. La presenza del mister ci ha inorgoglito e ci da speranza affinché il suo gesto possa essere di esempio per tutta la cittadinanza. La carenza di sangue per i pazienti che hanno necessità di terapia trasfusionale è un’emergenza quotidiana e la donazione di sangue, che è un atto volontario, indolore, sicuro e semplice da eseguire, come ha fatto il nostro mister Inzaghi, è requisito indispensabile per garantire a tutti i pazienti prestazioni sanitarie di livello. Pertanto – conclude il dr. Trimarchi – invitiamo tutti i cittadini a non abbassare la guardia e a recarsi presso il presidio ospedaliero “Morelli” nonché presso i punti di raccolta sangue presenti sul territorio cittadino e metropolitano, dove sono presenti le Associazioni di settore ADSPEM FIDAS e AVIS, che potranno fornire tutte le informazioni necessarie”.

Il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria è un punto di riferimento nazionale per la cura di numerose patologie per le quali necessitano grandi quantità di emocomponenti: sangue, plasma e piastrine. In particolare i fabbisogni di sangue sono in costante aumento perché molteplici sono le categorie di pazienti che hanno continue necessità. Di seguito pertanto si riportano i contatti dei punti di raccolta sangue.