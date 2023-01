Ponte sullo Stretto, Minardo: “no ideologici hanno bloccato Italia”

23 Gennaio 2023 16:46

“I no ideologici hanno bloccato per troppo tempo l’Italia, con ritardi che hanno causato ricadute gravi su tutti i nostri territori. Oggi, invece, grazie a Matteo Salvini il tema dello sviluppo infrastrutturale in Italia è tornato centrale. Il ponte sullo Stretto, l’alta velocità, le nuove realizzazioni in Sicilia trovano una rinnovata attenzione proprio grazie alla Lega”. Lo dichiara il deputato della Lega e coordinatore del partito per la Sicilia, Nino Minardo.

“Le posizioni oltranziste e lontane dalla realtà le lasciamo alla sinistra e a qualche think tank, che continuano a non comprendere come queste infrastrutture siano fondamentali per lo sviluppo del sud, della Sicilia e dell’intero Paese”, conclude Minardo.