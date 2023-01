‘Ndrangheta: riciclaggio e truffa internazionale, arresti in Calabria

25 Gennaio 2023 07:11

Con il supporto del Comando Provinciale Carabinieri di Vibo Valentia, il ROS ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale di Catanzaro, su richiesta della locale Dda, a carico di 11 indagati a vario titolo per associazione di tipo mafioso (imputazione a carico di 4 soggetti), riciclaggio internazionale, trasferimento fraudolento di valori, truffa internazionale e altri reati, alcuni dei quali aggravati dal metodo mafioso.

L’operazione è una prosecuzione dell’indagine Rinascita–Scott, del dicembre 2019, relativa agli assetti della ‘ndrangheta presenti nel Vibonese, con 334 indagati, a vario titolo, per associazione di tipo mafioso, omicidio, estorsione, usura, fittizia intestazione di beni, riciclaggio, detenzione di armi, traffico di stupefacenti, truffe, turbativa d’asta, traffico di influenze e corruzione.

La misura cautelare eseguita oggi riguarda, in particolare, 8 persone in carcere, di cui una in Ungheria, e 3 destinatari della misura interdittiva del divieto di esercitare attività imprenditoriali o uffici direttivi di persone giuridiche.