Modifiche alla viabilità cittadina per la “Messina Marathon 2023”

5 Gennaio 2023 22:52

Domenica 8 gennaio si corre in città la “Messina Marathon 2023”, l’evento podistico organizzato dall’Associazione Dilettantistica “Polisportiva Odysseus Messina” patrocinato dal Comune di Messina e in collaborazione con l’Amministrazione comunale, giunto alla 13esima edizione. Il programma della manifestazione, con partenza alle ore 8.30 da via Garibaldi, carreggiata ovest, antistante piazza Unione Europea, prevede la 13esima Maratona Internazionale “Antonello da Messina” per una lunghezza di 42,095 chilometri; la 13esima Mezza Maratona “Eufemio da Messina” di 21,095 km; la Stracittadina di 10,500 chilometri denominata 11esima “Shakespeare Run”; e la 13esima “Corri per la solidarietà e Fitwalking”, una corsa/camminata non competitiva a passo libero rivolta a tutti. Le strade cittadine interessate dal percorso di gara saranno le vie, Garibaldi in direzione sud, Loggia dei Mercanti, Argentieri, Consolato del Mare, Colombo, piazza Duomo, I Settembre, Cesare Battisti, largo San Giacomo, Garibaldi (carreggiata ovest) in direzione sud, T. Cannizzaro (direzione valle), piazza Cairoli (all’interno della sede tranviaria fino all’intersezione con via XXVII Luglio), viale San Martino (carreggiata ovest), inversione di marcia in corrispondenza dell’intersezione con il viale Europa, viale S. Martino (carreggiata est), piazza Cairoli lato valle (nel tratto via XXVII Luglio e via G.Bruno), G. Bruno, T. Cannizzaro (direzione monte), viale San Martino (semicarreggiata ovest), I Settembre, Sant’Elia, Garibaldi (carreggiata est) in direzione nord, inversione di marcia in corrispondenza dell’intersezione con viale Boccetta, Garibaldi (carreggiata ovest) in direzione sud, con arrivo in corrispondenza di piazza Unione Europea. Come da programma, il suddetto percorso sarà ripetuto dai partecipanti per otto volte relativamente alla Maratona “Antonello da Messina”; quattro per la Mezza Maratona“Eufemio da Messina” e due volte per la Stracittadina “Shakespeare Run”. Il Servizio Mobilità Urbana al fine di consentire il regolare svolgimento, in sicurezza, della manifestazione sportiva ha disposto limitazioni viarie lungo le strade interessate.

Pertanto, domenica 8, dalle 5 alle 15, vigerà il divieto di sosta sul lato est della carreggiata est di via Garibaldi, tra via T. Cannizzaro e viale Boccetta; sul lato ovest della carreggiata ovest di via Garibaldi, tra le vie C. Battisti e T. Cannizzaro; in tutta l’area di largo Minutoli; sul lato sud di via I Settembre, tra via C. Battisti e il viale San Martino; sul lato est di via C. Battisti, tra via della Zecca e largo S. Giacomo; su entrambi i lati rispettivamente, di via Loggia dei Mercanti, tra le vie Garibaldi e Argentieri e tra via Colombo e corso Cavour; e di via Consolato del Mare, tra via Garibaldi e piazza Antonello; i settori lato valle di piazza Antonello; su entrambi i lati, di via Colombo, tra le vie Consolato del Mare e Loggia dei Mercanti; di via Argentieri, tra le vie Loggia dei Mercanti e Consolato del Mare, tra le vie S. Camillo e Cavalieri della Stella; di via S. Camillo, tra le vie Gasparro e Garibaldi; su entrambi i lati delle vie Cavalieri della Stella e Pozzoleone, nei rispettivi tratti tra le vie Argentieri e Garibaldi; su entrambi i lati delle vie, Aspa, Santa Maria La Porta, R.Casalaina, ambo i lati di via R. Casalaina; su entrambi i lati delle strade: viale San Martino, nel tratto compreso tra via T. Cannizzaro e via Vittorio Emanuele II/via L. Rizzo; S. Filippo Bianchi, tra le vie Garibaldi e Ghibellina; Centonze, tra via Garibaldi e via dei Verdi; S. Maria Alemanna, tra le vie Garibaldi e U. Bassi; S. Giuseppe, tra via S. Elia e via Garibaldi; S. Elia, tra le vie Garibaldi e I Settembre; del Vespro, tra le vie U. Bassi e Garibaldi; via Terranova; G. Bruno, tra via I Settembre e via Dogali; Dogali e N. Fabrizi nei rispettivi tratti compresi tra via G. Bruno e l’accesso ai garage siti a monte di via U. Bassi; e infine, sarà vietata la sosta lungo le vie Citarella, Geraci, Saffi, S. Cecilia, Bixio, Manara, Camiciotti, Maddalena, E. L. Pellegrino nei rispettivi tratti compresi tra via dei Mille e via G. Bruno; e su entrambi i lati di via Sacchi. Inoltre, sempre dalle ore 5 sino alle 15 e comunque su disposizione del Corpo di Polizia municipale, sarà anche interdetto il transito veicolare nelle suddette vie interessate dal percorso di gara, ad eccezione dei veicoli di servizio della Polisportiva Odysseus Messina. Sarà invece consentito agli autobus delle autolinee private di transitare nella semicareggiata lato mare di viale San Martino, nel tratto compreso tra le vie del Vespro e Vittorio Emanuele II/L.Rizzo; nelle vie del Vespro e Santa Maria Alemanna, tra via La Farina e il viale S. Martino; e in via Terranova.