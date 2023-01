Messina, lavori di riparazione della condotta fognaria di via Camaro: gli orari e i divieti

23 Gennaio 2023 11:16

Oggi, lunedì 23, nella fascia oraria 8.30-17.30, saranno effettuati lavori di riparazione della condotta fognaria di acque nere nel tratto di via Camaro, compreso tra le vie Modica e Fiumefreddo. Pertanto, al fine di consentirne ad AMAM l’esecuzione, saranno vietati la sosta, in entrambi i lati, con zona rimozione coatta, e il transito veicolare.

Lavori di ripristino segnaletica stradale: divieto di sosta nell’area di intersezione tra le vie Calabria e Capra.

Il Servizio Mobilità Urbana, per consentire interventi di ripristino della segnaletica stradale, ha disposto il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, in tutta l’area di intersezione tra le vie Calabria e Capra.

Dall’1 al 28 febbraio festeggiamenti in onore della “Madonna di Lourdes”: divieto di sosta in un tratto del viale Regina Margherita. In occasione dei festeggiamenti dedicati alle apparizioni della “Madonna di Lourdes”, dall’1 al 28 febbraio, nella fascia oraria 13-20, sarà istituito il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, per un tratto di 30 metri sul viale Regina Margherita antistante la scalinata del Santuario di Lourdes.