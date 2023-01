Messina: da domani operativo lo sportello AMAM nella sede della 1ª Municipalità

24 Gennaio 2023 12:26

Al via domani, mercoledì 25, l’attività decentrata disposta da AMAM SpA d’intesa con il Sindaco Federico Basile, attraverso l’apertura di sportelli nelle Circoscrizioni cittadine per agevolare gli utenti nella gestione dei propri contratti di servizio idrico integrato. Pertanto, gli utenti potranno recarsi direttamente nel territorio di residenza o di lavoro abituale, piuttosto che nella sede centrale dell’Azienda Meridionale Acque di viale Giostra.

Il servizio, calendarizzato, sarà operativo domani, dalle ore 8.30 alle 13.30, nella sede della I Circoscrizione sita sulla Strada Statale 114 – vico Petraro n. 3 – a Tremestieri. Il personale di AMAM sarà presente per supportare gli utenti che devono regolarizzare le posizioni debitorie o i contratti intestati a utenti defunti; mentre per coloro che hanno difficoltà nell’utilizzo degli strumenti telematici e dunque del Portale Utenti, accessibile con Spid e CNS/CIE all’indirizzo http://portale.amam.it, potrannno effettuare pagamenti o verificarne lo stato, presentare istanze di pianificazione del rientro dal proprio debito, ottenere duplicati delle bollette e fotocomunicare le letture. L’attività decentrata dell’Azienda proseguirà mercoledì 1 febbraio, sempre dalle 8.30 alle 13.30, nella sede della II Circoscrizione sita su viale Torrente San Filippo; e mercoledì 8 febbraio, il servizio interesserà la III Circoscrizione ubicata nel plesso scolastico “G. La Pira”, svincolo autostradale Messina Centro, via Suor Maria Francesca Giannetto n.29.