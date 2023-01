Messina: congresso Pd, nasce il comitato a sostegno della candidatura di Elly Schlein

23 Gennaio 2023 18:08

Si è costituito anche a Messina il Comitato provinciale a sostegno della candidatura di Elly Schlein a segretaria del PD. “Una scelta, quella dei promotori, che parte da una convinzione assoluta: Il Pd ha bisogno di un profondo rinnovamento sia negli ideali e nelle battaglie politiche che nella vita di partito e i temi chiave che il centro-sinistra deve oggi portare avanti sono la lotta alle disuguaglianze, il lavoro e l’ambiente. E’ quanto afferma per i promotori, Armando Hyerace. “Il Comitato, che ha già raccolto numerose adesioni, è formato anche da non tesserati/e al PD e chi fosse interessato a partecipare al comitato o ad essere informato sugli eventi può scrivere a partedanoimessina@gmail.com. Nelle prossime settimane verrà organizzato un evento pubblico per coinvolgere iscritti e cittadini per raccogliere istanze, idee e proposte di tutti nel percorso partecipato di cambiamento del partito“, conclude la nota.

Il documento integrale a sostegno di Elly Schlein del Comitato della provincia di Messina:

“L’Italia ha bisogno di una politica nuova capace di dare risposte alla forte domanda di rappresentanza proveniente dai diversi settori della società e dalle fasce deboli della popolazione e del mondo del lavoro. Questa domanda, trascurata da anni dalla sinistra, impone un ripensamento a partite dal PD che deve essere capace di ridefinire il suo profilo identitario e di offrire una rappresentanza profondamente rinnovata. Il Congresso del PD, al quale guarda con interesse e preoccupazione tanta parte della sinistra diffusa e della società progressista, è un’occasione che non può essere sprecata. Il PD in quanto maggiore partito della sinistra ha in questa fase una grande responsabilità nei confronti dell’opinione pubblica democratica e deve essere capace di offrire un progetto in grado di rispondere ai bisogni delle persone e all’ansia di rinnovamento che attraversa la società. La proposta “Partedanoi” di Elly Schlein offre al dibattito congressuale – e oltre lo stesso – linee nette e linguaggi chiari e riempie di nuovi contenuti parole come libertà, uguaglianza, solidarietà; afferma valori che colgono i fermenti positivi che oggi, profondamente, agitano quei movimenti trasversali ed intergenerazionali che sentono come basilari i temi del femminismo, dell’ambientalismo, del ritardo del mezzogiorno, del precariato, delle reti di volontariato.

Il PD, in virtù delle esperienze maturate da Elly Schlein, può ritrovare le ragioni vere della sua esistenza e rinsaldare il legame con la tradizione della sinistra europea che da sempre ha come tratto distintivo la lotta alle disuguaglianze sociali, territoriali, generazionali e di genere. Le sue proposte per la giustizia sociale ed ambientale, intese come strettamente interconnesse, e per i diritti civili hanno infatti una forte connotazione di novità e di credibilità; la sua esperienza come parlamentare europea e come amministratrice regionale dimostrano la sua coerenza e determinazione nel perseguire tali obiettivi. Con Elly Schlein si può ritrovare entusiasmo nella militanza, fiducia nell’impegno politico, rispetto per il pluralismo, epurato da quel correntismo che ha danneggiato la credibilità e l’immagine del PD e del suo gruppo dirigente. La sua proposta organizzativa sollecita una pratica politica fondata su un impegno individuale capace di responsabilizzare iscritti ed elettori ed allargare la partecipazione politica, necessità assoluta e prioritaria per rivitalizzare l’attività del partito. Con Elly Schlein il PD avvia un percorso che può restituire alla società tutta un’idea di Politica intesa come servizio ed impegno responsabile e collettivo. Vogliamo un PD ambientalista, femminista e progressista, un PD del lavoro di qualità e dei diritti universali”.

I PROMOTORI

