Reggio Calabria ride di gusto con “Miracolato” di Max Angioni | INTERVISTA

29 Gennaio 2023 01:09

Con Max Angioni è impossibile trattenere le risate! Questa sera al Teatro Cilea è stato un continuo di risate e applausi con la tappa reggina del tour “Miracolato”-Limited Edition. Il 32enne di Como, che prima dello spettacolo ha conosciuto il Tapis Roulant di Reggio Calabria, promuovendolo poi nella nostra intervista “chiedo più scale mobili a Reggio Calabria, anche dritte, più scale mobili“, ha regalato uno spettacolo unico, nel quale ha affrontato, con la sua sferzante ironia, svariati temi, coinvolgendo il pubblico reggino.

Angioni, reduce dai successi di Italia’s Got Talent, Zelig, Lol2 e Le Iene, dopo l’entrata a sorpresa tra gli spettatori, ha dato vita ad uno show fatto di risate, dal primo all’ultimo momento. Il comico ha trattato temi molto attuali, da Shakira alla Juventus, fino all’arresto di Matteo Messina Denaro, per poi spostarsi sulla sua relazione con lo sport, i social ed in particolar modo gli haters con i loro commenti e i suoi famosi miracoli.

Nello show di Angioni, scritto insieme ad Alessio Tagliento, c’è stato spazio per i personaggi interpretati dal comico, da Kevin Scannamanna a Berlusconi, così come non è mancata l’autoironia. Angioni, al quale sono bastati tre leggii ed una scena minimalista, ha offerto uno sguardo alla quotidianità, esorcizzando la realtà con la sua esilarante comicità.

Lo spettacolo di oggi di Max Angioni apre uno splendido inverno di comicità al Teatro Cilea: a febbraio e marzo, infatti, sarà il turno rispettivamente di Francesco Cicchella e Gennaro Calabrese.