Torna in campo la Desi Shipping Akademia Messina: il 2023 inizia con il derby siciliano contro Marsala

7 Gennaio 2023 10:07

Derby tutto siciliano quello che affronterà la Desi Shipping Akademia Messina, in campo domenica 8 gennaio 2023 in casa della Seap-Sigel Marsala Volley (inizio alle ore 17.00) per il secondo turno del girone di ritorno, prima uscita ufficiale del 2023.

Un match che mette in palio punti pesantissimi per entrambe le squadre, attualmente nelle parti basse della classifica e separate da 2 sole lunghezze: Akademia si attesta in terzultima posizione a quota 7 lunghezze (seguita solamente 1 punto sotto da Sant’Elia, prossimo avversario delle messinesi domenica 15, e poco più sotto dal Perugia fanalino di coda) mentre le ragazze allenate da Coach Bracci si trovano appena 2 punti sopra Muzi e compagne. si tratta di una sfida, dunque, che a tutti gli effetti potrebbe dare linfa vitale alla formazione che uscirà vincitrice dal Palasport “Bellina” di Marsala.

All’andata, quando Messina fece il suo storico esordio casalingo in A2 in un Palazzetto Polivalente della Cittadella Sportiva Universitaria gremito in ogni ordine di posto, finì 3-1 per le marsalesi. Da quel momento risultati altalenanti per Marsala, con 4 sconfitte consecutive (Roma, Soverato, Talmassons e Vicenza, quest’ultima per 3-2 tra le mura amiche) e la vittoria alla settima uscita stagionale per 3-2 contro Sant’Elia, che ha fatto il paio con la vittoria per 3-0 contro Perugia. In mezzo lo stop in casa di San Giovanni in Marignano. Negli ultimi due turni prima della pausa di fine anno altre due battute d’arresto per la Seap-Sigel: in casa contro l’Itas Ceccarelli ed a Vicenza contro Anthea Volley (entrambe per 3-0).

Andamento simile per la Desi Shipping, a secco di vittorie da diversi turni ed alla rierca di un successo utile per scavalcare le “cugine” e dare nuovo slancio in classifica. Diversa rispetto all’andata anche la composizione dei due roster. Marsala ha salutato anzitempo l’opposto olandese Merle Baasdam ma ha registrato l’importante ingresso della schiacciatrice ungherese classe 1993 Kinga Szucz, proveniente da Casalmaggiore (A1) ed in passato anche nazionale ungherese. Per Messina, invece, in attesa dell’arrivo della statunitense Madelyn Robinson, a differenza dell’andata scende in campo con il nuovo innesto Melissa Martinelli.

“Questi giorni di riposo ci sono serviti molto per ricaricare le batterie – cosi Margherita Muzi, capitano di Akademia – sicuramente siamo più cariche ed entusiaste, stiamo lavorando tanto per cercare di migliorare. Contro Marsala sarà un match sicuramente impegnativo. Loro hanno dimostrato di essere una squadra compatta e con un buon gioco e, tra l’altro, proprio contro di noi esordirà la loro nuova giocatrice. Noi sicuramente ce la metteremo tutta”.