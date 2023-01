Tragico incidente a Bagnara: morta bimba di 10 anni

6 Gennaio 2023 10:04

Un drammatico incidente stradale si è verificato ieri sera intorno alle 22:00 a Bagnara Calabra, nel reggino. Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che una bimba di soli 10 anni sia stata travolta e uccisa da un’auto mentre la piccola si trovava in strada. Per la bimba non c’è stato nulla da fare e nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, la piccola è morta sul colpo e all’arrivo il 118 ha potuto solo costatarne il decesso. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli ma le forze dell’ordine, intervenute sul posto, stanno ricostruendo la dinamica del tragico sinistro.