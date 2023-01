Gazebo e dehors a Reggio Calabria, la situazione sul Corso Garibaldi | FOTO

30 Gennaio 2023 18:41

Considerata la proroga, al prossimo 30 giungo, fornita dal Governo sulle procedure di occupazione del suolo pubblico con gazebo e dehors, il Comune di Reggio Calabria ha avviato una nuova stagione per coniugare le esigenze dei commercianti e le necessità di ordine e decoro della città. Non più strutture fisse, dunque, ma punti di ristoro snelli ed all’aperto che seguiranno precise indicazioni estetiche fornite, in tempi prestabiliti, dall’amministrazione comunale in base ad uno specifico regolamento.

Alcuni giorni fa il sindaco f.f. Brunetti e l’assessore Martino hanno incontrato i vertici di Confcommercio, Confesercenti e Casartigiani, i quali, hanno sposato “l’idea di entrare, finalmente, nell’ottica delle città europee”. Per Martino “tutti trarranno vantaggi dalle nuove disposizioni che interesseranno i punti di somministrazione cibi e bevande dell’intera città, a partire dal centro storico”. In alto le immagini dal Corso Garibaldi.