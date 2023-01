Edilizia scolastica, quattro milioni alla Città Metropolitana di Messina per le palestre di tre istituti di Messina

23 Gennaio 2023 12:31

Il Ministero della Pubblica Istruzione e del Merito ha assegnato alla Città Metropolitana di Messina 4.012.374,35 euro per tre interventi nel settore dell’edilizia scolastica che, in particolare, riguardano:

– Istituto Scolastico “Quasimodo” di Messina per la “Predisposizione spazi da adibire alle attività sportive. Adeguamento palestra coperta” per complessivi 294.174,00 euro;

– Istituto Tecnico “Torricelli” di Sant’Agata di Militello per la “Costruzione nuovo corpo palestra”, per un importo di 1.859.000,00 euro;

– Liceo “Caminiti – Trimarchi” di Giardini Naxos per la “Costruzione nuovo corpo palestra” per un importo di 1.859.200,00 euro.

I finanziamenti sono inseriti nella pubblicazione dello scorrimento delle graduatorie per il finanziamento delle palestre scolastiche di competenza delle Città Metropolitane, finanziato con il D. M. n. 320 del 2022 in fase di registrazione. I suddetti fondi rientrano nell’ambito del Piano di Edilizia Scolastica Missione 4 – Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito invierà, nei prossimi giorni, comunicazione con le relative scadenze.