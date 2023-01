De Luca a Taormina: “chi condivide il nostro progetto prenda posizione” | FOTO

22 Gennaio 2023 22:25

Passeggiata elettorale a Taormina per il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca, che nelle scorse settimane ha ufficializzato la sua candidatura a sindaco della cittadina in provincia di Messina. “Il percorso è stato tracciato ed entro domenica 29 gennaio i soggetti politici che condividono il progetto “una marcia in più per Taormina” è giusto che prendano posizione alla luce del sole”, spiega De Luca.

“Non si può subordinare l’adesione ad un progetto esclusivamente al proprio tornaconto personale o tenendosi da più parti con il classico sistema del miglior offerente. Con me non funziona così. Domenica 5 febbraio alle ore 18:30 inaugureremo il nostro comitato elettorale ed inizieremo la nostra campagna elettorale”, conclude De Luca.