Il costituzionalista Politi sull’ergastolo ostativo: “la nostra bussola deve essere la Costituzione”

24 Gennaio 2023 09:14

Fabrizio Politi, costituzionalista dell’università dell’Aquila, è intervenuto nella trasmissione “L’imprenditore e gli altri” condotta da Stefano Bandecchi su Cusano Italia Tv.

Riguardo l’autonomia differenziata delle regioni. “Di problemi ce ne sono tanti – ha affermato Politi – innanzitutto l’autonoma differenziata prevede il procedimento dell’ultimo comma dell’articolo 116 della Costituzione, che prevede intesa tra stato e regioni. Questi passaggi sono tutt’altro che banali. Tra m5s e lega che allora erano al governo, adottarono una linea in contrasto per il PD. Nel periodo che va da marzo del 19 all’inizio dell’estate il governo è caduto, il governo conte 2 propose un’altra strada che era quella di approvare una legge quadro sulle intese, anche quella fu una mossa politica. È un tema divisivo all’interno degli stessi partiti. È divisivo tra lega e FDI ma anche nel PD. È necessario in qualunque sistema democratico un’opposizione forte. La riduzione del numero di parlamentari diminuisce il pluralismo. Nel momento in cui c’è un sistema maggioritario e si diminuiscono i parlamentari, predomina il sistema maggioritario. Non è richiesta una modifica costituzionale per le autonomie, per il presidenzialismo invece è prevista una modifica costituzionale.”

Riguardo l’ergastolo ostativo

“La Corte l’ha dichiarato incostituzionale ed ha preso tempo. Da un lato, unito al 41bs, è il pacchetto delle emergenze per rispondere alle mafie, ma insomma, sono passati 30 anni. La nostra bussola deve essere sempre la Costituzione. Questo contrasta con il principio di rieducazione della pena, ma anche contrasta con la libertà e la dignità della persona umana. Usare uno strumento così vessatorio pone tante questioni. Pensiamo ai padrini, ai vertici della mafia, quelli sono casi particolari. Bisogna riprendere un ragionamento più sereno, bisogna trovare misure di sicurezza sociale. Dall’altro lato bisogna trovare dignità della persona umana. C’è un dato: noi col terrorismo anni 80 avevamo i pentiti e i dissociati, coloro che si dissociavano del loro passato e non volevano denunciare i propri compagni. Ergastolo ostativo pone solo due alternative, bisogna lasciar spazio alla terza. Credo che bisogna trovare un’altra soluzione.”

Riguardo il 41 bis

“È una misura che risale agli inizi degli anni Novanta con uno scarso senso legislativo. È applicata a casi rarissimi, potremmo capire per casi di mafia”.