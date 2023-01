Consiglio comunale a Messina: stasera nuova seduta straordinaria

24 Gennaio 2023 10:24

Oggi, martedì 24, alle ore 19, il Consiglio comunale di Messina tornerà a riunirsi in seduta straordinaria con all’ordine del giorno “Impianti sportivi e natatori della città di Messina”. Per domani, mercoledì 25, alle ore 18, invece, è convocato il Consiglio comunale in seduta ordinaria per l’avvio di una nuova sessione.

I lavori d’Aula prevedono la trattazione della seguente proposta deliberativa: “Individuazione della perimetrazione definitiva dell’area di intervento del P.I.A.U., – Programma “Porti & Stazioni”, – Ristrutturazione e Riqualificazione urbana dell’Area Stazione Marittima Santa Cecilia – Comune di Messina”.