Concorso pubblico per la formazione di base di 65 Allievi Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri

24 Gennaio 2023 09:31

Fino alla mezzanotte dell’11 febbraio 2023 si potrà presentare, on line dal sito www.carabinieri.it, la domanda per partecipare al concorso pubblico per l’ammissione al 205° corso dell’Accademia Militare di Modena. I posti, che sono 65, saranno occupati da chi alla fine dell’iter concorsuale supererà tutte le prove che apriranno le porte dell’Accademia per la formazione di base degli Allievi Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri. Per partecipare bisogna essere cittadini italiani, aver conseguito la maturità o conseguirla nell’anno accademico in corso, nonché aver compiuto il diciassettesimo anno di età e non aver superato il giorno di compimento del ventiduesimo anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.

L’iter concorsuale prevede diverse prove di valutazione culturale e idoneità psicofisica e attitudinale. La prima prova sarà scritta e di preselezione e avrà luogo già il prossimo 21, 22, 23 e 24 febbraio 2023 a Roma presso il Centro di Selezione e Reclutamento dell’Arma sito in Viale Tor di Quinto. È, inoltre, possibile già esercitarsi con un simulatore raggiungendo l’area concorsi pubblici dal sito dell’Arma dei Carabinieri. Un’opportunità di formazione e carriera offerta ai giovani che vogliono mettersi al servizio del Paese e fare esperienze importanti.

Qui di seguito il link per accedere alla domanda online:

https://www.carabinieri.it/concorsi/area-concorsi/concorsi-pubblici/concorso-per-esami-per-ammissione-al-205-corso-accademia-per-la-formazione-di-base-degli-ufficiali-arma-dei-carabinieri