Il prof. Ing. De Capua eletto direttore DIIES: le congratulazioni dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Reggio Calabria

24 Gennaio 2023 11:33

Il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria Francesco Foti esprime, anche a nome dei componenti del Consiglio dell’Ordine, le più vive congratulazioni al Prof. Ing. Claudio De Capua per la sua elezione a Direttore del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, delle Infrastrutture e dell’Energia Sostenibile.

“Il DIIES, fiore all’occhiello del nostro Ateneo, è stato da poco nominato dal Ministero dell’Università e della Ricerca, Dipartimento di Eccellenza. Al Neo Direttore, nonché nostro iscritto, facciamo gli auguri di un proficuo lavoro – afferma il Presidente Foti – Come Ordine degli Ingegneri siamo disponibili ad offrire il nostro contributo e la nostra collaborazione al Dipartimento DIIES per tutte le iniziative che possano portare professionalità, innovazione e sviluppo per il territorio“.