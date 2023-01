Catania, gioia fra le corsie dell’ospedale San Marco con la moto terapia | FOTO

29 Gennaio 2023 16:11

L’associazione l’angelo Federico onlus presieduta dal presidente Dario Vellini e l’associazione “Motor life” hanno deciso di salire in sella insieme ai loro volontari per un unico grande progetto di solidarietà, per condurre i piccoli bambini verso un’esperienza unica.

Rosario Farruggia non un super eroe marvel, ma un super eroe in moto, Nadia Lauricella esempio di vita,

forza e amore di dimostrare che disabilità nasce nel momento in cui diciamo che esiste, insieme agli splendidi volontari hanno scelto di donare la loro passione a servizio degli altri.

“Noi come associazione l’Angelo Federico onlus, dopo la donazione del primo capnografo Sentec donato ai bambini affetti da SMA, l’organizzazione dei super eroi acrobatici, abbiamo deciso di proporre una terapia ospedaliera diversa dalla quotidianità, ovvero l’accensione dei motori della solidarietà. Oggi tra sorrisi, emozioni e tante vibrazioni di cuori abbiamo vissuto momenti indimenticabili , perché sarà sempre quello che fai a rendere speciale quello che dici, noi non possiamo che dire ‘SOLO DANDO AMORE VALE LA PENA VIVERE UNA VITA’ – dichiara il presidente Vellini – Grazie al primario Dott. Falsaperla per aver da subito sposato la causa e tutta la sua splendida equipe medica per essere stata parte attiva dell’iniziativa, ma il Grazie più grande lo dobbiamo ai bambini che senza remore hanno deciso di vivere un’esperienza che porteranno dentro di loro per tanto tempo. Ognuno con il proprio super eroe, il nostro ha poteri invisibili ma che sprigionano amore eterno“, conclude Vellini.