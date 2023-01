Carburanti, proseguono i rialzi

24 Gennaio 2023 09:02

Continuano a salire con forza i prezzi dei carburanti, spinti dal nuovo deciso rialzo (il quinto consecutivo per la benzina, il secondo per il gasolio) delle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati, tornate ai livelli di fine novembre. Ancora in ascesa le medie nazionali dei prezzi alla pompa. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha aumentato di due centesimi al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Stessa mossa per IP e Tamoil, mentre per Q8 registriamo un rialzo di un cent/litro su entrambi i prodotti.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,844 euro/litro (+2 millesimi, compagnie 1,845, pompe bianche 1,840), diesel a 1,889 euro/litro (+1, compagnie 1,891, pompe bianche 1,883). Benzina servito a 1,981 euro/litro (+1, compagnie 2,022, pompe bianche 1,899), diesel a 2,027 euro/litro (+1, compagnie 2,070, pompe bianche 1,941). Gpl servito a 0,782 euro/litro (invariato, compagnie 0,793, pompe bianche 0,769), metano servito a 2,140 euro/kg (-4, compagnie 2,153, pompe bianche 2,129), Gnl 2,620 euro/kg (-2, compagnie 2,660 euro/kg, pompe bianche 2,590 euro/kg). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,923 euro/litro (servito 2,180), gasolio self service 1,967 euro/litro (servito 2,225), Gpl 0,884 euro/litro, metano 2,187 euro/kg, Gnl 2,503 euro/kg.