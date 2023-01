Calabria, elezioni primarie per il rinnovo delle RSU delle Poste: tutte le info

23 Gennaio 2023 11:33

La Segreteria Territoriale SLP-CISL MAGNAGRAECIA, l’Unione Sindacale dei territori di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, punto di riferimento in categoria, informa che dal 23 al 27 Gennaio si svolgeranno le elezioni primarie per la scelta dei candidati per il rinnovo delle RSU e il lancio del nuovo programma elettorale. Tutti i lavoratori e le lavoratrici potranno recarsi nelle predette giornate dalle 15:30 alle ore 19:30 presso la sede in Viale Emilia 6-88100 Catanzaro. “Il risultato che riusciremo ad ottenere – si legge – sarà destinato a pesare sia nei rapporti intersindacali che in quelli con la controparte Aziendale, nella difficile arte della mediazione, dove su più fronti e a vari livelli siamo già impegnati nelle continue riorganizzazioni e trasformazioni”.

“Dall’ambito digitale tecnologico (DTO) che rappresenta una sfida soprattutto in vista dei processi di digitalizzazione del Paese, per conto del Governo, al settore della corrispondenza e della logistica (PCL) appena oggetto di riorganizzazione, dove a fronte di un progetto più ampio che avrebbe determinato esuberi, grazie agli Accordi sindacali si è cercato di limitare I’ impatto esclusivamente alle lavorazioni interne, fino ai problemi della rete degli Uffici postali (MP)che passano dalle continue pressioni del settore commerciale, ai distacchi e alla formazione incessante. Particolare occhio di riguardo al “Progetto Polis” dal PNRR e che coinvolgerà 7.000 Uffici postali dei piccoli Comuni. Come nostra tradizione consolidata la campagna RSU inizia con le elezioni primarie, una scelta che è risultata già vincente nelle passate tornate elettorali e che riproponiamo con la convinzione che il valore aggiunto che ne trarremo, soprattutto in questo momento, sarà indispensabile per ottenere il consenso e la partecipazione di tutti i lavoratori, in preparazione a quelle che saranno le elezioni del 28 e 29 Marzo, che un appuntamento come sempre importante per la nostra Organizzazione”.