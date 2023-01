ABIO Reggio Calabria, nuovo corso di formazione per volontari al GOM: come iscriversi

7 Gennaio 2023 09:49

ABIO Reggio Calabria – Associazione per il Bambino in Ospedale – lancia il nuovo corso di formazione base per aspiranti volontari che opereranno presso la Pediatria del G.O.M. – in partenza il prossimo 11 gennaio. ABIO è stata fondata per promuovere l’umanizzazione dell’ospedale e ridurre al minimo il potenziale rischio di trauma che ogni ricovero presenta. Il volontario collabora con le diverse figure operanti in ospedale per attuare, ciascuno nel proprio ruolo, una strategia di attiva promozione del benessere del bambino e della sua famiglia. L’associazione Abio Reggio Calabria OdV è una realtà consolidata e presente quotidianamente all’interno del reparto di Pediatria del Grande Ospedale Metropolitano, per essere sempre accanto ai bambini e vicino ai genitori. Discreti e silenziosi, ma sempre disponibili a giocare e far divertire. I volontari ABIO portano gioia e sorrisi e con l’attività ludica tra i bambini ricoverati in ospedale, creano un po’ di normalità e spensieratezza in quelle che, a volte, sono anche lunghe degenze. Il volontariato ABIO è un prezioso aiuto e indispensabile supporto per il bambino, l’adolescente e i familiari. Si tratta, però, di un’attività che non può essere svolta senza un’adeguata preparazione. Per potenziare e ampliare il servizio in reparto l’Associazione ABIO ha organizzato un Corso di Formazione per quanti desiderano portare un utile contributo ai bambini in ospedale ed opereranno presso la Pediatria del Presidio Riuniti.

Le iscrizioni sono aperte fin da ora e si chiuderanno martedì 10 gennaio p.v. con l’obiettivo di raggiungere il numero minimo di 30 iscritti al Corso. Per partecipare è indispensabile essere maggiorenni e iscriversi via email. L’iscrizione è gratuita e non vincolante per la successiva partecipazione al Corso. Per informazioni ed iscrizioni: email: abiorc@live.it, cell.: 3278437087. Il Corso di formazione per aspiranti volontari ABIO avrà inizio con l’Incontro Informativo il giorno 11 gennaio 2023 dalle ore 15.00 alle ore 17.30 presso il Centro Studi “A. Spinelli” sito al I piano, accanto al CUP Grande Ospedale Metropolitano e il 12 gennaio 2023, avrà luogo il secondo incontro, in orario da concordare compreso tra le 8.30 e le 15.00 presso: la Sala Conferenze della Chiesa di San Sebastiano al Crocefisso via Tagliavia, 21 – Reggio Calabria.