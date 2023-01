8 milioni per Reggio, Cannizzaro: “vogliamo dimostrare che la città è quella che raccontano gli influencer”

3 Gennaio 2023 18:26

Dal ripristino delle Circoscrizioni alla riqualificazione del Lido Comunale, passando per l’ammodernamento delle Terme di Antonimina fino al rilancio dell’antico borgo di Pentedattilo. Si tratta delle aree e dei simboli di Reggio e provincia che subiranno delle migliorie (o in alcuni casi un vero e proprio cambio di passo) grazie ai fondi ottenuti dal deputato reggino Francesco Cannizzaro, che è riuscito ad accaparrarsi nella Legge di Bilancio 2023 del Governo 8 milioni di euro per i luoghi sopracitati. Tra tutti, grande risalto è ovviamente dedicato – per storia, centralità, cultura, ricordi – al Lido Comunale, da ormai troppo tempo abbandonato a sé stesso tra burocrazia, volontà politiche e bracci di ferro infiniti. Alla storica struttura del centro sono stati affidati 3 milioni di euro.

Di questo e degli altri tre emendamenti passati ha parlato lo stesso Cannizzaro nel corso di una conferenza stampa tenutasi presso la sede del Coordinamento provinciale di Forza Italia. “E’ bello ritrovarsi e farci gli auguri per un 2023 che speriamo possa essere produttivo e straordinario per la nostra Reggio e per tutta la Calabria. Siamo ottimisti e se il buongiorno si vede dal mattino qualcosa si inizia a intravedere. Non ci può essere risultato se non c’è dialogo anche con l’opposizione, portatore di qualità e cose serie. Vedo una partecipazione spontanea, oggi, e mi fa piacere. E ringrazio anche la stampa, la voce, sana, pulita e giusta della nostra terra che ha bisogno di essere raccontata in maniera diversa”, ha detto Cannizzaro salutando tutti i Consiglieri azzurri presenti, da quelli al tavolo ai metropolitani alla loro destra. “Questa conferenza vuole esaltare il lavoro fatto, senza analizzare le criticità che in città e provincia insistono”, ha introdotto il deputato, lasciando la parola a Federico Milia, capogruppo di Forza Italia al Comune di Reggio. “Ci tengo a ringraziarti per il lavoro che hai svolto in questo anno e mezzo di mandato”, le parole di Milia nei confronti dell’Onorevole. “Mi voglio concentrare su tre risultati: l’emendamento per il Porto, per l’Aeroporto e per le Circoscrizioni. Cambieranno drasticamente in positivo questa città”.

Gli interventi dei Consiglieri: il plauso di Caridi, Maiolino, Romeo e Vizzari

La palla passa poi a Roberto Vizzari: “era il 20 dicembre, mi trovavo a messaggiare per lavoro con Cannizzaro e mi diceva della sua grande stanchezza di queste interminabili giornate. Io gli scrissi: ‘sono sicuro che anche questa volta qualche emendamento Cannizzaro verrà fuori’. Lui ha fatto un cenno di sorriso ed è finita là. Poi ho letto che l’emendamento non era uno, bensì quattro, ho pensato a quel messaggio e ho fatto un sorriso”. Anche Vizzari si è voluto concentrare sulle Ciroscrizioni: “da quando sono state eliminate si è sentito uno scollamento tra popolo e amministrazione”. Per quanto riguarda il Lido Comunale, Vizzari ha affermato che la città “non vive ancora un certo tipo di rapporto con il mare, dal punto di vista turistico. Il Lido rappresenta una chiave di volta importante”. “Sei l’unico parlamentare che si spende per la nostra città”, ha detto Antonino Caridi, anch’egli concentratosi sulle Circoscrizioni, “proprio perché figlio di Presidente di una Circoscrizione, Bruno Caridi”. “Sono Sindaco da anni e non ricordo questo tipo di attività” da parte di nessuno, afferma Domenico Romeo chiamando in causa la questione Aeroporto: “saremo sempre al tuo fianco”. Chiude Maiolino, prima dell’intervento del deputato: “questi emendamenti sono targati sì Forza Italia, ma portano il marchio di Francesco Cannizzaro. Questa mattina davo uno sguardo a questi emendamenti: ho fatto il Consigliere di Circoscrizione e so che rappresenta la sentinella del territorio, per questo ritengo che sia di vitale importanza. Non sminuisco gli altri tre emendamenti, ovviamente, ma anzi pongo l’attenzione le questioni Porto e Aeroporto nonché i 60 milioni di euro per i tirocinanti che troveranno una stabilizzazione”.

Cannizzaro: “io in Commissione Bilancio porto sempre Reggio e la Calabria al centro del mondo”

Prende poi la parola Cannizzaro, che parla dei quattro emendamenti e non solo: “sono un po’ in imbarazzo perché avevo detto loro di parlare di tutto ma non di esaltarmi, perché noi siamo una squadra e da squadra raggiungiamo gli obiettivi perché lavoriamo insieme. Io in Commissione Bilancio porto sempre Reggio e la Calabria al centro del mondo. E’ veramente bellissimo, ma anche una soddisfazione, quando riesco a portare a casa risultati che hanno il nome del nostro territorio. Vogliamo dimostrare all’intero paese che Reggio è davvero quella che gli influencer raccontano sui social. Come da tempo fa Pippo Inzaghi con la sua compagna, quello mi fa piacere. E’ questa la vera Reggio. Quando i miei colleghi da Bergamo mi segnalano queste parole e mi dicono: ‘ma Inzaghi dice questo, è davvero così Reggio?”.

SUL LIDO COMUNALE – “Sapete bene la scelta scellerata del taglio dei parlamentari del precedente Governo. Questo ha delle ripercussioni di carattere legislativo, perché a rappresentare il territorio in Commissione prima erano in 6-7, ora in 2-3. Per questo abbiamo dovuto anche lavorare di notte. Io ho cercato di portare avanti le battaglie di Forza Italia su temi come pensione, assunzione giovani o altro. Raccontare a Roma agli altri colleghi che servono 3 milioni per un Lido Comunale obsoleto non è facile, perché si pensa: ‘3 milioni per un Lido?’. No, sono 3 milioni per il Lido. I soldi sono già quasi disponibili da domani mattina, possono già far partire la gara d’appalto. Io mi auguro che l’Amministrazione spenda subito i fondi per il Lido Comunale. Mi auguro che tra qualche anno si possa parlare di un Lido potenziato: e cioè lasciare la sua parte storica, ma migliorandolo”.

SU PORTO E AEROPORTO – “Vi do una notizia: non esiste in nessuna Legge di Bilancio che venisse finanziata una misura per un Porto o Aeroporto. Il Porto deve diventare Porto turistico e in queste condizioni non può esserlo. Ho sentito Mega e si sta andando spediti. Non sono soldi che arrivano e poi tornano indietro perché non c’è la capacità di spesa. Su 25 milioni di euro per l’Aeroporto, 20 sono già stati aggiudicati e altri 5 lo saranno entro aprile. Dalla Primavera si inizierà a costruire un Aeroporto degno di nome, sicuro, bello e pulito. La svolta, che non è solo dell’Aeroporto ma della città, è sulla categoria. Spesso mi chiedevano perché compagnie come Ryanair non venissero a Reggio. Perché è Aeroporto di categoria C e ora abbiamo la certificazione di avere abbattuto per la prima volta nella storia le limitazioni all’Aeroporto, affinché diventi categoria B. Oggi in atto ci sono 4 voli e tenderanno a crescere, non dico verso quali rotte perché sennò poi i leoni da tastiera dicono che annunciamo le cose”.

SULLE CIRCOSCRIZIONI – “Sono contentissimo dell’emendamento sulle Circoscrizioni. Ora che la Legge è passata lo posso dire: tutto si poteva pensare tranne che in una Legge di Bilancio si potesse cambiare una norma e intervenire sul TUEL: siamo stati bravi tutti insieme a sviluppare la forma migliore per intervenire. Questi presidi di decentramento sono importantissimi e noi eravamo l’unica città metropolitana d’Italia a non averlo. Nel TUEL abbiamo abbassato la soglia sotto i 250 mila euro e sono contentissimo di questo intervento. Queste Circoscrizioni possono essere attuate domani mattina, non servono le prossime elezioni – che speriamo siano presto – ma si può fare subito. Lo faranno? Non ci interessa, noi abbiamo fatto il nostro e ora tocca alla città decidere”.

SU PENTEDATTILO E TERME DI ANTONIMINA – “Saremo a Pentedattilo nei prossimi giorni. Un giorno mi chiama Vittorio Sgarbi, da parlamentare: ‘questo borgo è meraviglioso, dobbiamo parlarne’ e mi ha messo in testa questa cosa. Sgarbi, che ora è sottosegretario, vuole inserirlo nel circuito nazionale. Lo ha già fatto Mega con i tour operator anticipando il lavoro sulle navi da crociera. Per quanto riguarda le terme di Antonimina, abbiamo deciso di recuperare qualche euro per efficientamento energetico e potenziamento. Sono felice che così abbiamo anche salvato alcuni lavoratori”. In chiusura, Cannizzaro afferma: “sappiamo tutti che a Reggio c’è stato il buio dopo un grande Governo di centrodestra anni fa, sia a livello locale che regionale. Ora sono ottimista e orgoglioso. Non per nulla oggi, ad un anno di amministrazione regionale, Reggio è la provincia più attenzionata”.

Dimissioni Falcomatà, Cannizzaro: “neanche noi ci crediamo? E’ vero, ma che dovrebbe fare l’opposizione più di così?”

Non avrebbe voluto parlare delle criticità della città, come fatto notare a inizio conferenza, ma Cannizzaro è stato interpellato sul tema “dimissioni di Falcomatà” da parte della stampa: “in passato, a Reggio come in altri posti, ci sono stati le dimissioni da parte di amministratori colpiti da Legge Severino, che va abolita. E guarda caso sono stati solo amministratori di centro-destra. Giuseppe Falcomatà è persona per bene e figlio di persone per bene, figlio di chi ha reso grande questa città. Lui si ritrova ad essere un Sindaco sospeso, non lo dice Cannizzaro ma la Legge. L’ulteriore avviso di notifica peggiora solo la situazione. E ricordiamo la vicenda brogli, quella di far votare gente che non esiste più, una cosa indegna. Se si va sul Corso e si pone la domanda sullo stato della città, nell’80% dei casi la risposta è negativa. Questa situazione, che è in mano ad un solo uomo, è una ricaduta sul tessuto sociale della città, dai negozi che chiudono alla sporcizia. Mi auguro che si possa intervenire anche da Roma. Se dovesse cadere il Comune posso assicurare che è già tutto pronto e progettato, si deve solo mettere nero su bianco. Stiamo preparando un’alternativa forte, serena e sorridente. E rispondo a chi dice che l’opposizione non fa nulla: cosa dovrebbe fare più di quello che fa? Abbatterli con le armi?”, aggiunge scherzando. “Io sono orgoglioso dell’opposizione comunale e metropolitana. Sono d’accordo quando si dice che non crediamo neanche noi alle dimissioni, ma è un richiamo politico. Questo Consiglio Comunale tiene con lo scotch”.

In chiusura, su Lamberti Castronuovo: “è noto che tra me e il Professore Lamberti, persona che sul piano umano, imprenditoriale e sanitario ritengo una risorsa, ci siano rapporti freddi da tempo. La sua candidatura? Dico che è molto prematuro, sia lui che chiunque. Io dico solo, a prescindere, che alle prossime elezioni il centrodestra sarà unito e coeso, senza richiami dall’alto”.