Il cenone in famiglia nel Ristorante che ti fa sentire a casa: il menù speciale per le Vigilie di Natale e Capodanno

16 Dicembre 2022 18:12

Buona cucina, risate, spensieratezza. Se vi chiedono qual è la ricetta perfetta per i cenoni natalizi in famiglia, la risposta è servita. E, in tal senso, la Trattoria “La Signora del Vento” viene incontro a chi vuole trascorrere serate in compagnia, in famiglia appunto, in un locale che ti fa sentire come a casa. Questo, grazie alla bella accoglienza di una famiglia tradizionale e genuina: il signor Renato, la moglie Antonella e il figlio Domenico, gli ultimi due in cucina. Per le due Vigilie di Natale e Capodanno, le sere del 24 e del 31 (25 dicembre e 1 gennaio il locale rimarrà chiuso), il Ristorante propone un doppio menù (presente in basso, in fondo all’articolo) variegato, sfizioso e abbondante. La ricetta è un classico di chi si affaccia sullo Stretto: a base di pesce, con l’aperitivo di benvenuto accompagnato da un ricco antipasto. Per Vigilia di Natale, un primo e un secondo piatto, ovvero un filetto di pescato con verdure croccanti su crema di patate. Per Vigilia di Capodanno, due primi e un secondo, con l’aggiunta del grande classico: cotechino e lenticchie.

Chiunque volesse organizzare queste serate in compagnia, con amici e parenti, alla “Signora del Vento”, sita sul Lungomare Cenide a Villa San Giovanni, potrà contattare il Ristorante ai numeri 0965617188 o 3489793613. Per ogni altro tipo di informazioni è possibile consultare i riferimenti social Facebook e Instagram. Ricordiamo che la Trattoria è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, ad eccezione del martedì, nonché disponibile ad ospitare qualsivoglia tipologia di banchetto. Di seguito i menù delle due serate di Vigilia.