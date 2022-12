Reggio Calabria ricorda Gianni Versace: le FOTO della sfilata in suo onore, alla presenza di 15 stilisti

5 Dicembre 2022 22:24

Per la ricorrenza del 76° anniversario della nascita del famoso stilista di origini reggine si sono appena conclusi una lunga serie di eventi in “Omaggio a Gianni Versace“. Eventi organizzati da Susanna Quattrone di CONFAPID, Club Unescu Re Italo con l’architetto Alberto Gioffré, l’associazione Paspartú di Tatiana Potapova, Antonio Sapone del Fashion Day nella figura di direttore artistico della sfilata, Vittorio Caminiti dell’Accademia e Museo del Bergamotto ed il famoso Mastro orafo di fama internazionale Gerardo Sacco in persona. Tra gli eventi la conferenza stampa, l’esposizione di abiti a Palazzo Alvaro, l’esposizione dei quadri come rassegna dei colori di Gianni presso il Museo del Bergamotto, la sfilata di giovedì e l’evento conclusivo con l’affissione delle targhe nell’ultima abitazione reggina dello stilista in via dei Pirenei, alla presenza del Sindaco f.f. Paolo Brunetti.

In merito alla sfilata dell’1 dicembre, presenti 15 stilisti di famose accademie di moda italiana. Vi hanno preso parte Sante Orrico, direttore artistico di Moda Movie di Cosenza, stilisti affermati come Giuseppe Cupelli ed Eva Scala, l’accademia New Style di Franca Trozzo con ben 12 dei suoi stilisti e tra gli stilisti reggini Teresa Luvarà, designer di tessuti e Dalila Stellitano, oltre alla straordinaria partecipazione con le uscite di gioielli unici del famosissimo Gerardo Sacco. Questa è stata la ricetta vincente di Antonio Sapone, che ha co-presentato la serata con Eva Giumbo ed ha convocato come modella di punta la sua storica Regina della passerella, Irma Imedaze, insieme alla partecipazione della Miss Italia Calabria Vanessa Foti. Trucco e parrucco dal gruppo dei soci della stessa Fashion Day dello Stretto, da Giovanni Barcella di Old Styl. Tra i premiati durante l’evento, Make Up Artist, la straordinaria Elisa Trunfio, le acconciature femminili di Pasquale Cutrupi di New Style con Antonella Morabito e Paolo Cutrupi, un vero e proprio team d’alta qualità.

I saluti istituzionali sono stati portati dal Sindaco Metropolitano f.f. Carmelo Versace e dal Consigliere Comunale Giovanni Latella. Gli interventi sono poi stati del padrone di Casa Vittorio Caminiti, di Sante Orrico, Susanna Quattrone, Alberto Gioffré, Franca Trozzo sino al Mastro Orafo Gerardo Sacco, che ha omaggiato Gianni Versace suo amico nella vita reale. Hanno firmato le grandi potenzialità di questa terra e del suo genio portati alla gloria da un nostro celebre concittadino, Gianni Versace.