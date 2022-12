Reggio Calabria, il Quadro della Madonna della Consolazione torna all’Eremo | LIVE

4 Dicembre 2022 15:50

Come da tradizione anche quest’anno il Quadro della Madonna della Consolazione ritorna all’Eremo lasciando la Cattedrale di Reggio Calabria dopo due mesi e mezzo. La processione della venerata Effigie della Madonna della Consolazione era prevista per domenica scorsa ma a causa delle avverse condizioni meteo, è stata spostata ad oggi, 4 dicembre. La processione è partita proprio pochi minuti fa dal Duomo di Reggio e per la prima volta dopo il Covid, il Quadro attraverserà la città sostando davanti ai luoghi della sofferenza e a Palazzo Campanella a piedi fino a raggiungere l’Eremo probabilmente intorno alle ore 20:30.

La venerata Effigie della Madonna della Consolazione rimarrà nella sua casa dell’Eremo fino al prossimo settembre. Tantissimi i fedeli che in questi mesi durante la permanenza al Duomo, si sono recati in pellegrinaggio per affidare alla Madre speranze e preghiere e adesso stanno seguendo la Processione per accompagnare la Madonna all’Eremo.