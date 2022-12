Reggio Calabria si veste a Festa: le FOTO delle luminarie in centro

9 Dicembre 2022 19:44

Reggio Calabria si veste a festa per il Natale 2022. Come si può vedere dalla gallery a corredo dell’articolo, Corso Garibaldi e Piazza Italia sono stati adornato con le tradizionali luminarie. Anche i palazzi istituzionali, Palazzo San Giorgio e Palazzo Alvaro, sono stati addobbati per le festività natalizie. Da rimarcare che le luminarie sono ancora in fase di montaggio nella parte Nord del Corso Garibaldi.

Intanto, ieri sera, a Piazza Duomo è stato acceso l’Albero e inaugurato il villaggio di Natale alla presenza di Mons. Morrone. Mentre due giorni fa era stato svelato il programma delle iniziative.