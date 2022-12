Reggio Calabria: arriva il “Cube Stage” con un ricco cartellone di eventi | INTERVISTE

23 Dicembre 2022 13:59

L’innovativa esperienza del “Cube Stage” fa tappa a Reggio Calabria con un ricco cartellone di eventi che animerà le festività natalizie dei reggini dal 27 dicembre al 2 gennaio. Gli eventi sono stati presentati questa mattina a Palazzo San Giorgio. Il tutto è finanziata dalla Regione Calabria e rientra nell’ambito del grande programma di celebrazioni del Cinquantenario del ritrovamento dei Bronzi di Riace.

Il sindaco facenti funzioni, Paolo Brunetti, ha sottolineato: “oggi presentiamo una settimana ricca di eventi che verranno sviluppati sul Lungomare Falcomatà. Da parte nostra è doveroso ringraziare la Regione Calabria per questi eventi che sono un ulteriore occasione per la città per svagarsi in questo periodo natalizio”.

Raggiante il vicepresidente della Regione Calabria, Giusi Princi: “dopo il Festival nazionale del Cinema di Roma e prima dei festival internazionali di Berlino e Cannes, l’innovativa esperienza del Cubo Stage arriva sul nostro Lungomare. Un Natale, quindi, all’insegna dell’animazione, legata sempre ai Bronzi di Riace perchè, lo avevamo detto che, con l’importante stanziamento, le celebrazioni avrebbero caratterizzato tutto il 2022 e non solo. Con queste iniziative coinvolgeremo anche le associazioni del territorio”, conclude.