Reggina, Viola e BiC in campo, ma i protagonisti sono i bambini: spettacolo al PalaCalafiore, fa centro anche Inzaghi | FOTO e VIDEO

13 Dicembre 2022 13:53

Lo sport reggino in mezzo alla gente, tra i ragazzi, tra i bambini, per i bambini. Sono loro i protagonisti della splendida mattinata odierna al PalaCalafiore, dove si è giocata la Partita della Solidarietà, l’evento benefico con Reggina, Viola e Reggio Calabria BiC. Spalti del Palazzetto pieni zeppi di bambini e ragazzi delle scuole, entusiasti e sorridenti per aver visto da vicino i propri beniamini, disponibilissimi a scambiare autografi e selfie. Madrina dell’evento Angela Robusti, compagna dell’allenatore amaranto Pippo Inzaghi, tra le star di questa giornata, ovviamente acclamato da tutti e anche protagonista sul parquet con un canestro. L’ex bomber, come si può vedere dalle foto nella gallery, ha anche donato la sua maglia all’emozionatissima greta.

Dopo le presentazioni, e ovazioni, di rito, con gli applausi dei presenti, le foto di gruppo e quelle dei tre coach, via alle partite. La prima, a calcio a 5, tra Reggina e Viola, con gli amaranto vittoriosi. Poi, dopo l’esibizione di danza di Codanzare, il match tra Viola e Reggio Calabria Basket in Carrozzina, misto, con la presenza anche di coach Bolignano. Ultima partita, a Basket, tra Reggina e Viola, con i neroarancio vittoriosi e con un Ravaglia scatenato. L’evento, promosso da SOS Villaggi dei Bambini, nell’ambito dell’opera di sensibilizzazione che svolge sui temi dell’infanzia e dell’adolescenza, si è concluso ancora con scambio di maglie e autografi. Il ricavato, come già ampiamente annunciato, è stato devoluto a SOS Villaggi dei Bambini e all’Hospice Via delle Stelle. A corredo dell’articolo tutte le foto dell’evento e in basso i video con le parole, tra gli altri di Canotto, Liotti e Andrea Fagnani (SOS Bambini), oltre a uno spezzone di match di basket in cui mister Inzaghi fa centro.