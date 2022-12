Dai sorrisi dei fratelli Inzaghi ai palleggi di Saladini: sprazzi di Reggina-Inter | FOTO

22 Dicembre 2022 18:38

In campo, per atmosfera, sembra una partita di Serie A. Fuori, ovviamente, più che una partita è una festa, come raccontiamo da giorni. Se per i reggini, tifosi e cittadini, è un orgoglio poter tornare ad ospitare al Granillo una grande del calcio italiano, per i supporters nerazzurri è un modo per ritrovarsi e riunirsi. Quindi, appunto, una festa. Ed è anche una festa per le due società, i dirigenti, gli allenatori. Tra i vari sprazzi di Reggina-Inter intravediamo infatti i bei sorrisi dei fratelli Inzaghi, con “l’intrusione” di Saladini, sempre più protagonista di questa Reggina. Dopo l’annuncio di ieri sul nuovo stadio, il patron amaranto è stato anche protagonista del prepartita, con qualche palleggio a bordo campo con un bambino. A corredo dell’articolo alcune immagini che raccontano molto bene le sensazioni sopra descritte.